Borcu Olanlar Yandı: 1 Ocak'tan İtibaren Kaldırılacak

SGK, gelir testi yaptırmayan ve prim borcu bulunan vatandaşlara tebligat göndermeye başladı. Hükümet ve AKP kanadında GSS borçlarının ertelenmesi için çalışmalar yapıldığı ifade ediliyor. Meclis'in gündemine gelecek olan torba yasa tasarıları içerisinde bu konuya yönelik düzenlemeler yapılması bekleniyor.