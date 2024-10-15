Borcu Olanlar Yandı: 1 Ocak'tan İtibaren Kaldırılacak
Genel Sağlık Sigortası borcu olanların 1 Ocak tarihi itibariyle sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları tamamen kaldırılacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye'de sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için uygulanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) sisteminde değişiklikler gündeme geliyor. 1 Ocak itibarıyla GSS borcu bulunan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanamayacakları belirtiliyor.
9 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYİ KAPSIYOR
2012 yılında 'yeşil kart' uygulamasının kaldırılarak hayata geçirilen GSS, 9 milyondan fazla kişiyi kapsıyor. GSS kapsamında bulunan vatandaşların, brüt asgari ücretin yüzde 3'ü oranında prim ödemeleri gerekiyor. 2024 yılı için bu tutar 600 lira olarak belirlenirken, ödeme gücü olmayan kişiler, gelir testi yaptırarak sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim sağlayabiliyor.
SGK, gelir testi yaptırmayan ve prim borcu bulunan vatandaşlara tebligat göndermeye başladı. Hükümet ve AKP kanadında GSS borçlarının ertelenmesi için çalışmalar yapıldığı ifade ediliyor. Meclis'in gündemine gelecek olan torba yasa tasarıları içerisinde bu konuya yönelik düzenlemeler yapılması bekleniyor.
Alternatif olarak, Cumhurbaşkanı Kararı ile GSS borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için sürenin uzatılması da değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yıl, Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar prim borcu olanların kamu hastanelerinden sağlık hizmeti alması süresi uzatılmıştı.