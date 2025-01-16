Borcu Olana Kötü Haber: Verilen Süre Bitti! Ödemeyene Geçmiş Olsun

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre devlet, vatandaşların mağdur olmaması için geçmişte birçok kez prim borcu olanların sağlık hizmetinden yararlanmasına izin veren geçici düzenlemeler yaptı. Ancak bu düzenlemelerin süresi genellikle bir yıl ile sınırlı tutuldu. En son yapılan uzatma kararıyla birlikte, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bu hak sona erdi. Yeni bir uzatma kararı alınmadığı takdirde, prim borçlarını ödemeyen vatandaşlar artık devlet hastanelerinden sağlık hizmeti alamayacak.