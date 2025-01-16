Borcu Olana Kötü Haber: Verilen Süre Bitti! Ödemeyene Geçmiş Olsun
SGK prim borcu bulunan milyonlarca vatandaşa kötü haber geldi. Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı, 2025'ten itibaren sona erdi. Artık prim borçlarını ödemeyen vatandaşlar, devlet hastanelerinden sağlık hizmeti alamayacak.
Kaynak: Habertürk
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre devlet, vatandaşların mağdur olmaması için geçmişte birçok kez prim borcu olanların sağlık hizmetinden yararlanmasına izin veren geçici düzenlemeler yaptı. Ancak bu düzenlemelerin süresi genellikle bir yıl ile sınırlı tutuldu. En son yapılan uzatma kararıyla birlikte, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bu hak sona erdi. Yeni bir uzatma kararı alınmadığı takdirde, prim borçlarını ödemeyen vatandaşlar artık devlet hastanelerinden sağlık hizmeti alamayacak.
ESNAF ÇOK ZOR DURUMDA
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), bu durumun esnafı zor durumda bıraktığını belirterek, prim borçlarının yapılandırılması veya sağlık hizmetinden yararlanma süresinin uzatılması çağrısında bulundu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “İşveren primini yatırsın yatırmasın SSK’lı işçi sağlık hizmeti alıyor ama BAĞ-KUR’da öyle bir şey yok. Ya yeni bir yapılandırma süreci başlatılmalı ya da sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi uzatılmalı" dedi.
"1 YIL DAHA UZATILSIN"
Palandöken, BAĞ-KUR’luların emekli olmak için prim borçlarını kapatmak zorunda kaldıklarını, borcu mutlaka ödediklerini ama zamanında prim yatırmakta zorluk çekip geciktirdiği zaman olamadığı muayenenin ve almadığı ilacın bedelini faiziyle geri ödemek zorunda kaldığını söyledi. Palandöken, “Sayın Cumhurbaşkanımız yapılandırmaya ve sürenin uzatılmasına imkan sağlıyordu fakat yeni yıl itibarıyla artık uzatma yapılmıyor. Bizim ricamız, bu sürenin bir yıl daha uzatılması” dedi.
YAPILANDIRMA KANUNU ÇIKARTILMALI
Palandöken, "GSS primini kendisi ödemek zorunda olanlar 2025 yılında aylık 780,17 TL prim ödeyecekler. Uzun süredir devam eden prim borcu bulunan vatandaşlara tanınan SGK üzerinden sağlık hizmetinden yararlanma hakkında artık uzatmaya gidilmeyecek ise beyaz sayfa açmak için fırsat tanınmalı. Gerek BAĞ-KUR prim borçları, gerekse GSS prim borçlarının yeniden yapılandırılarak ödenmesi konusunda yeni bir yapılandırma yasası çıkartılmalıdır" ifadelerini kullandı.