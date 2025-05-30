Borcu Olan Herkese 3 Gün Süre Verildi! Pazartesi Ödemeyen Tüm Hakkını Kaybediyor
Borcu olanlar için kritik uyarı geldi. 3 gün içinde ödemesini yapmayanlar tüm haklarını kaybedecek, gecikme durumunda ciddi yaptırımlar uygulanacak. Süre dolmadan ödeme yapan avantajını koruyacak.
Kaynak: AA
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında taksitli ödeme yapan vatandaşları uyardı. Yapılandırmadan yararlanan mükelleflerin, 24’üncü taksit ödemelerini 2 Haziran 2025 Pazartesi günü sonuna kadar gerçekleştirmesi gerekiyor.
GECİKME YAPILANDIRMAYI BOZUYOR
GİB, resmi açıklamasında yılda üçten fazla taksitin zamanında ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde yapılandırmanın bozulmuş sayılacağını hatırlattı. Bu kapsamda, mayıs ayı taksiti olan 24’üncü ödemenin gecikmeden yatırılması büyük önem taşıyor.
GEÇ ÖDEYENLER İÇİN EK SÜRE VE GECİKME ZAMMI
2 Haziran tarihine kadar ödeme yapmayan mükellefler için bir diğer kritik tarih ise 30 Haziran 2025. Bu tarihe kadar ödenmeyen taksitler, gecikme zammı ile birlikte yatırılabilecek. Her ay için gecikme zammı ayrı ayrı hesaplanacak ve bu süre zarfında ödeme yapılmazsa yapılandırma hakkı tamamen kaybedilebilecek.
ZAMANINDA ÖDEME YAPILMALI
Açıklamada, yapılandırma hakkının devam etmesi için taksitlerin tam ve zamanında yatırılmasının zorunlu olduğu vurgulandı. GİB, vatandaşların bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini ve son tarihleri kaçırmamalarını istedi.