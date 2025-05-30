Borcu Olan Herkese 3 Gün Süre Verildi! Pazartesi Ödemeyen Tüm Hakkını Kaybediyor

GEÇ ÖDEYENLER İÇİN EK SÜRE VE GECİKME ZAMMI

2 Haziran tarihine kadar ödeme yapmayan mükellefler için bir diğer kritik tarih ise 30 Haziran 2025. Bu tarihe kadar ödenmeyen taksitler, gecikme zammı ile birlikte yatırılabilecek. Her ay için gecikme zammı ayrı ayrı hesaplanacak ve bu süre zarfında ödeme yapılmazsa yapılandırma hakkı tamamen kaybedilebilecek.