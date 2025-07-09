Borçlarını Taksitle Ödemek İsteyenler Dikkat: Limitler 5 Kat Birden Yükseldi

LİMİT 250 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

Daha önce 50 bin liraya kadar olan borçlarda teminat şartı aranmazken, bu tutarı aşan borçlarda aşan kısım için teminat gösterilmesi gerekiyordu. Yeni düzenleme ile bu sınır 250 bin liraya çıkarıldı. Artık 250 bin liraya kadar olan borçlar için teminat gerekmeyecek. Bu tutarı aşan borçlarda ise, yalnızca 250 bin TL üzerindeki kısmın yarısı oranında teminat gösterilmesi yeterli olacak.