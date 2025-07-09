Borçlarını Taksitle Ödemek İsteyenler Dikkat: Limitler 5 Kat Birden Yükseldi

Vergi ve kamu borçlarını taksitle ödemek isteyen mükelleflere yeni kolaylık getirildi. Teminatsız tecil edilebilecek borç tutarı 5 kat artırılarak 250 bin TL oldu.

Kaynak: AA

Kredi Borç
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Borçlarını Taksitle Ödemek İsteyenler Dikkat: Limitler 5 Kat Birden Yükseldi - Resim: 1

Borçlarını yapılandırmak isteyen mükellefler için önemli bir kolaylık sağlandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile teminat alınmadan tecil edilebilecek borç tutarı 50 bin liradan 250 bin liraya çıkarıldı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Borçlarını Taksitle Ödemek İsteyenler Dikkat: Limitler 5 Kat Birden Yükseldi - Resim: 2

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre, vergi ya da diğer kamu borçlarını ödemekte zorlanacağını beyan eden mükellefler, borçlarını taksitle ödeyebilecek. Bu süreç, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre değerlendiriliyor.

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Borçlarını Taksitle Ödemek İsteyenler Dikkat: Limitler 5 Kat Birden Yükseldi - Resim: 3

LİMİT 250 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

Daha önce 50 bin liraya kadar olan borçlarda teminat şartı aranmazken, bu tutarı aşan borçlarda aşan kısım için teminat gösterilmesi gerekiyordu. Yeni düzenleme ile bu sınır 250 bin liraya çıkarıldı. Artık 250 bin liraya kadar olan borçlar için teminat gerekmeyecek. Bu tutarı aşan borçlarda ise, yalnızca 250 bin TL üzerindeki kısmın yarısı oranında teminat gösterilmesi yeterli olacak.

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Borçlarını Taksitle Ödemek İsteyenler Dikkat: Limitler 5 Kat Birden Yükseldi - Resim: 4

Yeni uygulama yalnızca vergi daireleriyle sınırlı değil. Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler ve il özel idareleri gibi kamu alacaklarını takip eden diğer kurumlar da bu sınırı esas alarak tecil işlemi gerçekleştirebilecek.

Bu değişiklikle birlikte, ödeme güçlüğü yaşayan mükelleflerin borçlarını daha kolay yapılandırarak ödemesi hedefleniyor.

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