Borçlara da zam: 1 Temmuz'da değişiyor

Asgari ücrete ara zam yapılmasının ardından kimi ödemeler de artacak.

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Asgari ücrete zam rakamları için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 19 Haziran Pazartesi günü ikinci kez bir araya gelecek. 

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26 Haziran’a kadar açıklanması planlanan yeni asgari ücret rakamı sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve yurt dışı borçlanması başta olmak üzere her türlü hizmet borçlanmalarının maliyeti artacak.

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Borçlara da zam: 1 Temmuz'da değişiyor - Resim: 3

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASINA ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Sabah’ta yer alan haberde, SGK'ya yapılan borçlanmalarda prim ödemeleri brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen kazançlar üzerinden yapılıyor. 

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Borçlara da zam: 1 Temmuz'da değişiyor - Resim: 4

Borçlanma yapan kişi, prime esas kazanç tutarını bu alt ve üst sınırlar içinde kendisi belirliyor. Askerlik ve doğum borçlanmasında 1 günlük en düşük prim tutarı olarak günlük asgari ücretin yüzde 32'si oranında, yurt dışı borçlanmasında ise günlük asgari ücretin yüzde 45'i oranında prim ödeniyor.

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