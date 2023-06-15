Borçlara da zam: 1 Temmuz'da değişiyor

Borçlanma yapan kişi, prime esas kazanç tutarını bu alt ve üst sınırlar içinde kendisi belirliyor. Askerlik ve doğum borçlanmasında 1 günlük en düşük prim tutarı olarak günlük asgari ücretin yüzde 32'si oranında, yurt dışı borçlanmasında ise günlük asgari ücretin yüzde 45'i oranında prim ödeniyor.