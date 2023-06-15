Borçlara da zam: 1 Temmuz'da değişiyor
Asgari ücrete ara zam yapılmasının ardından kimi ödemeler de artacak.
Asgari ücrete zam rakamları için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 19 Haziran Pazartesi günü ikinci kez bir araya gelecek.
26 Haziran’a kadar açıklanması planlanan yeni asgari ücret rakamı sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve yurt dışı borçlanması başta olmak üzere her türlü hizmet borçlanmalarının maliyeti artacak.
ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASINA ASGARİ ÜCRET ZAMMI
Sabah’ta yer alan haberde, SGK'ya yapılan borçlanmalarda prim ödemeleri brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen kazançlar üzerinden yapılıyor.
Borçlanma yapan kişi, prime esas kazanç tutarını bu alt ve üst sınırlar içinde kendisi belirliyor. Askerlik ve doğum borçlanmasında 1 günlük en düşük prim tutarı olarak günlük asgari ücretin yüzde 32'si oranında, yurt dışı borçlanmasında ise günlük asgari ücretin yüzde 45'i oranında prim ödeniyor.