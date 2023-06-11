Bodrum'da fiyatlar yine dudak uçuklattı: İşte bir lahmacunun fiyatı
2023 yaz sezonunda Bodrum’un cep yakan mekânlarında güncel fiyatlar yine şaşırttı. Plaja giriş ve aylık şezlong 26 bin lira, semizotu salatası 500 lira...
Yaz sezonu açıldı. Vatandaşın ekonomik sıkıntıları giderek artarken yeni sezonda tatile çıkmak hayal oldu. Yazın gözde yerlerinden Bodrum’da bu yıl da gözde mekânlar cep yakıyor.
10Haber yazarı Müge Dağıstanlı bugünkü köşesinde 2023 sezonunda Bodrum, Türkbükü’ndeki en pahalı 3 mekânındaki fiyatların son durumunu paylaştı.
Plaja giriş ve şezlong aylık: 26 bin TL
Otel odası: Gecelik 50 bin TL’den başlıyor