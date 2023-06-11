Bodrum'da fiyatlar yine dudak uçuklattı: İşte bir lahmacunun fiyatı

2023 yaz sezonunda Bodrum’un cep yakan mekânlarında güncel fiyatlar yine şaşırttı. Plaja giriş ve aylık şezlong 26 bin lira, semizotu salatası 500 lira...

Son Güncelleme:
Bodrum'da fiyatlar yine dudak uçuklattı: İşte bir lahmacunun fiyatı - Resim: 1

Yaz sezonu açıldı. Vatandaşın ekonomik sıkıntıları giderek artarken yeni sezonda tatile çıkmak hayal oldu. Yazın gözde yerlerinden Bodrum’da bu yıl da gözde mekânlar cep yakıyor.

1 7
Bodrum'da fiyatlar yine dudak uçuklattı: İşte bir lahmacunun fiyatı - Resim: 2

10Haber yazarı Müge Dağıstanlı bugünkü köşesinde 2023 sezonunda Bodrum, Türkbükü’ndeki en pahalı 3 mekânındaki fiyatların son durumunu paylaştı.

2 7
Bodrum'da fiyatlar yine dudak uçuklattı: İşte bir lahmacunun fiyatı - Resim: 3

Plaja giriş ve şezlong aylık: 26 bin TL

3 7
Bodrum'da fiyatlar yine dudak uçuklattı: İşte bir lahmacunun fiyatı - Resim: 4

Otel odası: Gecelik 50 bin TL’den başlıyor

4 7