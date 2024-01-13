Bitcoin'in yaşadığı bahar kısa sürdü: Büyük düşüş!
EFT başvurularının onaylanmasıyla büyük yükselişe geçen Bitcoin'in yaşadığı bahar kısa sürdü. Lider kripto para birimi, büyük bir düşüş yaşadı.
Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) spot borsa yatırım fonu (ETF) başvurularını onaylamasının ardından 49 bin dolara yaklaştı.
Ancak Bitcoin’in yaşadığı ‘bahar havası’ kısa sürdü.
Bitcoin'in fiyatı bugün yüzde 7'lik düşüşle 42 bin 400 dolar seviyelerine kadar geri çekildi.
SEC, spot Bitcoin ETF başvurularını onayladığını duyurmasının ardından SEC Başkanı Gary Gensler, komisyonun Mart 2023'e kadar 20'den fazla spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylamadığını hatırlatarak, bunlara benzer yeni bir dizi başvuruyla karşı karşıya olduklarını ancak koşulların değiştiğini belirtmişti.
Bitcoin yaşanan gelişmelerle 49 bin dolara yaklaşarak Aralık 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaşmasına karşın daha sonra sert geriledi.