Bitcoin'de büyük kayıp!

Bitcoin'n fiyatı büyük değer kaybederek uzun süre sonra 39 bin doların altına geriledi.

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Bitcoin'de büyük kayıp! - Resim: 1

Bitcoin'in fiyatı, yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına geriledi.

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Bitcoin'de büyük kayıp! - Resim: 2

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 4,91 azalarak 1 trilyon 520 milyar dolara indi.

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Bitcoin'de büyük kayıp! - Resim: 3

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 4,85 düşerek geçen aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altını gördü.

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Bitcoin'de büyük kayıp! - Resim: 4

Bugün TSİ 15.35 itibarıyla 38 bin 779 dolardan işlem gören Bitcoin, haftalık değer kaybı olarak da yüzde 10’a yaklaştı.

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Bitcoin'de büyük kayıp! - Resim: 5

Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yatırım fonları) onaylayarak kripto para birimini yeni yatırımcılara açacağı beklentisiyle yükselişe geçmişti.

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Bitcoin'de büyük kayıp! - Resim: 6

Bitcoin, Ağustos 2023’ten beri yaklaşık yüzde 70 değer kazandı.

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Bitcoin'de büyük kayıp! - Resim: 7

10 Ocak'ta SEC, Bitcoin fiyatını doğrudan takip eden borsa yatırım fonlarını onaylamıştı. Bu da kurumsal ve özel yatırımcıların kripto piyasasına girişini kolaylaştırmıştı.

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Bitcoin'de büyük kayıp! - Resim: 8

Söz konusu onaydan sonra Bitcoin fiyatında düzeltmenin yüzde 20’yi aşması dikkati çekerken, piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 6’dan fazla değer kazanarak 2 bin 210 dolar seviyesine ulaştı.

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