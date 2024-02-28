Bitcoin uçuşa geçti! 60 bin dolara dayandı

Son zamanlarda yükselişe geçen lider kripto para birimi Bitcoin uçuşa geçti. Bitcoin'in değeri 60 bin dolara dayandı.

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Bitcoin uçuşa geçti! 60 bin dolara dayandı - Resim: 1

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin adeta uçuşa geçti.

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Bitcoin uçuşa geçti! 60 bin dolara dayandı - Resim: 2

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 5.75 değer kazanarak 60 bin dolara yaklaştı.

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Bitcoin uçuşa geçti! 60 bin dolara dayandı - Resim: 3

Bugün TSİ 11.58 itibarıyla 59 bin 440 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kazancı yüzde 14.90'a ulaştı.

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Bitcoin uçuşa geçti! 60 bin dolara dayandı - Resim: 4

REKOR SEVİYESİNDEN HALA UZAKTA

Bitcoin, Ekim 2023'ten bu yana yüzde 100'den fazla değer kazandı ancak Aralık 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta.

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Bitcoin uçuşa geçti! 60 bin dolara dayandı - Resim: 5

Bitcoin'in fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

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Bitcoin uçuşa geçti! 60 bin dolara dayandı - Resim: 6
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