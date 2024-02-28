Bitcoin uçuşa geçti! 60 bin dolara dayandı
Son zamanlarda yükselişe geçen lider kripto para birimi Bitcoin uçuşa geçti. Bitcoin'in değeri 60 bin dolara dayandı.
En büyük kripto para birimi olan Bitcoin adeta uçuşa geçti.
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 5.75 değer kazanarak 60 bin dolara yaklaştı.
Bugün TSİ 11.58 itibarıyla 59 bin 440 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kazancı yüzde 14.90'a ulaştı.
REKOR SEVİYESİNDEN HALA UZAKTA
Bitcoin, Ekim 2023'ten bu yana yüzde 100'den fazla değer kazandı ancak Aralık 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta.
Bitcoin'in fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.