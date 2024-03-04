Bitcoin tarihi zirvesine koşuyor! Yükseliş sürüyor

Bitcoin, son günlerdeki yükselişine devam ederek 64 bin dolar seviyesinin üzerini test etti.

Bitcoin Dolar ABD Kripto para
Bitcoin tarihi zirvesine koşuyor! Yükseliş sürüyor - Resim: 1

Lider kripto para birimi Bitcoin, yükselişini sürdürüyor. Bitcoin sabah saatlerinde 64 bin doların üzerini test etti.

1 5
Bitcoin tarihi zirvesine koşuyor! Yükseliş sürüyor - Resim: 2

Bitcoin, Kasım 2021'den beri ilk kez 64 bin doların üzerine çıkarak 64 bin 279 dolara yükseldi. BU yükselişin ardından, 09.20 itibarıyla 63.622 dolara geriledi.

2 5
Bitcoin tarihi zirvesine koşuyor! Yükseliş sürüyor - Resim: 3

Yükselişin en büyük nedenlerinden birinin 11 Ocak’ta ABD'de listelenmiş Bitcoin ETF'lerinin en büyük kripto token'ına yönelik talebin olduğu belirtiliyor.

3 5
Bitcoin tarihi zirvesine koşuyor! Yükseliş sürüyor - Resim: 4

Son 12 ayda yaklaşık yüzde 186 artış gösteren Bitcoin, en son Kasım 2021'de 69 bin dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

4 5
Bitcoin tarihi zirvesine koşuyor! Yükseliş sürüyor - Resim: 5
5 5