Bitcoin tarihi zirvesine koşuyor! Yükseliş sürüyor
Bitcoin, son günlerdeki yükselişine devam ederek 64 bin dolar seviyesinin üzerini test etti.
Lider kripto para birimi Bitcoin, yükselişini sürdürüyor. Bitcoin sabah saatlerinde 64 bin doların üzerini test etti.
Bitcoin, Kasım 2021'den beri ilk kez 64 bin doların üzerine çıkarak 64 bin 279 dolara yükseldi. BU yükselişin ardından, 09.20 itibarıyla 63.622 dolara geriledi.
Yükselişin en büyük nedenlerinden birinin 11 Ocak’ta ABD'de listelenmiş Bitcoin ETF'lerinin en büyük kripto token'ına yönelik talebin olduğu belirtiliyor.
Son 12 ayda yaklaşık yüzde 186 artış gösteren Bitcoin, en son Kasım 2021'de 69 bin dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.