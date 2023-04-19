Bitcoin'de 20 dakikada sert düşüş!
Bitcoin 30 bin doların hemen üzerindeyken gelen sert satışla 20 dakika içerisinde 29.135 dolara geriledi
Pazartesi günü 29.100 dolara kadar gerileyen Bitcoin dün 30.400 doların üzerini görmüş ancak yükselişi bu seviyede durmuştu.
Habertürk'ün aktardıklarına göre, Bitcoin yeni güne kararsız başlamasının ardından TSİ 11.05'te 30.030 dolardan işlem görürken ani bir satış geldi. 11.25'te 29.135 dolara kadar geriledi. Yani 20 dakikada yüzde 3 değer kaybetti. Ardından hafif yükselişle 29.200 doların üzerine çıktı.
Bitcoin'de yaşanan bu sert düşüşe neden olabilecek görünürde bir haber akışı olmadı. Bu düşüşle beraber dünyanın en büyük kripto parası 30 bin dolarlık psikolojik seviyenin altına geriledi.
Benzer şekilde Ethereum da yaklaşık 1 saatte yüzde 3.6 değer kaybederek 1.997 dolara geriledi.