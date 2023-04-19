Bitcoin'de 20 dakikada sert düşüş!

Bitcoin 30 bin doların hemen üzerindeyken gelen sert satışla 20 dakika içerisinde 29.135 dolara geriledi

Kripto para Türkiye ekonomisi
Bitcoin'de 20 dakikada sert düşüş! - Resim: 1

Pazartesi günü 29.100 dolara kadar gerileyen Bitcoin dün 30.400 doların üzerini görmüş ancak yükselişi bu seviyede durmuştu.

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Bitcoin'de 20 dakikada sert düşüş! - Resim: 2

Habertürk'ün aktardıklarına göre, Bitcoin yeni güne kararsız başlamasının ardından TSİ 11.05'te 30.030 dolardan işlem görürken ani bir satış geldi. 11.25'te 29.135 dolara kadar geriledi. Yani 20 dakikada yüzde 3 değer kaybetti. Ardından hafif yükselişle 29.200 doların üzerine çıktı.

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Bitcoin'de 20 dakikada sert düşüş! - Resim: 3

Bitcoin'de yaşanan bu sert düşüşe neden olabilecek görünürde bir haber akışı olmadı. Bu düşüşle beraber dünyanın en büyük kripto parası 30 bin dolarlık psikolojik seviyenin altına geriledi.

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Bitcoin'de 20 dakikada sert düşüş! - Resim: 4

Benzer şekilde Ethereum da yaklaşık 1 saatte yüzde 3.6 değer kaybederek 1.997 dolara geriledi.

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