Bitcoin fiyatında büyük artış!

Kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı son 24 saatte 71 bin dolara ulaştı.

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Bitcoin fiyatında büyük artış! - Resim: 1

Kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı 71 bin dolara yaklaşırken, Ethereum’un fiyatı yüzde 18’den fazla artarak 3 bin 600 doları geçti.

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Bitcoin fiyatında büyük artış! - Resim: 2

Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 7,7 artarak 2 trilyon 600 milyar dolara ulaştı.

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Bitcoin fiyatında büyük artış! - Resim: 3

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte, Ethereum’a yönelik ETF başvurularının onaylanacağına ilişkin haber akışı nedeniyle yüzde 6 artışla 70 bin 975 bin dolardan işlem görüyor.

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Bitcoin fiyatında büyük artış! - Resim: 4

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 18’den fazla değer kazanarak 3 bin 600 dolar seviyesini aştı.

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Bitcoin fiyatında büyük artış! - Resim: 5

Uluslararası basında yer alan bazı haberlerde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Ethereum ETF’lerine yönelik başvuruların onaylanmasıyla ilgili çalışmalarını hızlandırdığı öne sürülmüştü.

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Bitcoin fiyatında büyük artış! - Resim: 6

Ethereum, otomatik yazılım protokolleri aracılığıyla merkezi olmayan finansal hizmetler sağlamasıyla popüler hale gelmişti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu ise 11 Ocak'ta onaylamıştı.

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