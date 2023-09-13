'Birkaç ay önce 'motorin 40 TL olacak' denilse gülerdim' dedi, benzin için verdiği yeni rakam dudak uçuklattı

Aydilek, Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) Başkanı Murat Bilgin'in zam öncesinde kuyruğun yalnızca istasyonlarda yaşanmadığına dikkati çekerek "İstasyonların tankerleri de ürün alabilmek için rafineriler önünde uzun kuyruk oluşturuyor. Herkes ürün almak istiyor. Durum bu anlamda gerçekten fecaat" dediğini aktardı.