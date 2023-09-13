'Birkaç ay önce 'motorin 40 TL olacak' denilse gülerdim' dedi, benzin için verdiği yeni rakam dudak uçuklattı
Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) Başkanı Murat Bilgin, motorin zammı sonrası değerlendirmelerde bulundu. "Birkaç ay önce 'Motorin 40 TL olacak' denilse gülerdim" diyen Bilgin'in benzin için işaret ettiği yeni rakam dudak uçuklattı.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş pompaya yansımış, benzin ve motorine bu gece yarısı büyük oranda zam yapılmıştı.
2.1 liralık zamla birlikte motorinin litre fiyatı ilk kez 40 lirayı geçmiş, uzmanların 'psikolojik eşik' olarak tanımladığı sınır aşılmıştı.
Halk TV'den Olcay Aydilek, sektörün de yaşananlar karşısında şaşkın ve biraz da tepkili olduğunu söyledi.
Aydilek, Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) Başkanı Murat Bilgin'in zam öncesinde kuyruğun yalnızca istasyonlarda yaşanmadığına dikkati çekerek "İstasyonların tankerleri de ürün alabilmek için rafineriler önünde uzun kuyruk oluşturuyor. Herkes ürün almak istiyor. Durum bu anlamda gerçekten fecaat" dediğini aktardı.