Birikim yapanlar dikkat: Altında çifte kazanç mümkün!
Birikim yapanlar tarafından güvenli liman olarak görülen altın ve dolar, sert manevralar ile kendisini hatırlatıyor. Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Kahraman, altında çifte kazancın mümkün olduğuna dikkat çekti.
Son 3 yılda küresel çapta yaşanan pandemi, savaş ve çeşitli krizler ekonomik istikrarsızlıklara yol açtı.
Uzmanlar, döviz ve altının fiziki olarak elde tutulması yerine bankalarda açılacak hesaplarda yine altın ve döviz hesaplarında değerlendirilmesi yönünde uyarılarda bulundu.
Yastık altı olarak tabir edilen birikimlerin özellikle deprem sel gibi afetlerde büyük kayıplara yol açabileceğinin de altını çizdi.
"SADECE DÖVİZ VE ALTIN YOK"
Türkiye’de finansal okur yazarlık seviyesinin düşük olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Kahraman, "Yatırım araçları konusunda halkımız çok fazla bilgili değil. Bilindiği üzere yatırım deyince aklımıza daha ziyade altın, döviz, vadeli mevduat ve hisse senedi gibi klasik yatırım araçları geliyor. Oysa sistemde küçük birikimlerimizi değerlendirebileceğimiz farklı risk ve vade opsiyonları sunan yatırım araçları da mevcut" dedi.