Birikim yapanlar dikkat: Altında çifte kazanç mümkün!

"SADECE DÖVİZ VE ALTIN YOK"

Türkiye’de finansal okur yazarlık seviyesinin düşük olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Kahraman, "Yatırım araçları konusunda halkımız çok fazla bilgili değil. Bilindiği üzere yatırım deyince aklımıza daha ziyade altın, döviz, vadeli mevduat ve hisse senedi gibi klasik yatırım araçları geliyor. Oysa sistemde küçük birikimlerimizi değerlendirebileceğimiz farklı risk ve vade opsiyonları sunan yatırım araçları da mevcut" dedi.