Birçoğu haberdar değil: EYT'de ilk maaşla ilgili önemli detay
Şu ana kadar 600 bini aşkın EYT'linin emeklilik işlemi tamamlandı. Fark ödemesi, ilk maaşlar ve bayram ikramiyesi hesaplara yattı. Ancak aylık bağlama işlemi tamamlanan ama maaşını alamayan birçok kişi de bulunuyor.
Emeklilikte Yaşa Takılan milyonların çoğu düzenlemenin hataya geçtiği 3 Mart tarihinden itibaren başvurusunu yaptı. SGK’larda sadece geçtiğimiz yıl 340 bin kişinin emekli aylığı bağlanırken bu yıl 1,5 ayda 600 binin üzerinde kişinin emekli aylığı bağlandı.
Kimi ilk emekli maaşını aldı, kimi ise hala bekliyor.
İLK MAAŞ İÇİN ADRES NERESİ?
İlk maaş bağlanma işlemi tamamlanan EYT’liler Ramazan Bayramı dolayısıyla bu ay erken tarihe çekilen emekli maaş ödemeleri için bankaya koştu. Ancak bazıları hesaplarında paralarını göremeyince büyük şaşkınlık yaşadı.
Sebebi ise sonradan ortaya çıktı. İlk aylıkların doğrudan hesaplara değil, başvuru sırasında seçilen bankanın havuzuna düştüğü öğrenildi. EYT’lilerin maaşını alması içinse kimliği ile bankaya başvurulması gerekiyor.