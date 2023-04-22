Birçoğu haberdar değil: EYT'de ilk maaşla ilgili önemli detay

Emeklilikte Yaşa Takılan milyonların çoğu düzenlemenin hataya geçtiği 3 Mart tarihinden itibaren başvurusunu yaptı. SGK’larda sadece geçtiğimiz yıl 340 bin kişinin emekli aylığı bağlanırken bu yıl 1,5 ayda 600 binin üzerinde kişinin emekli aylığı bağlandı.