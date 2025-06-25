Bir Zamanlar Türkiye'nin En Zenginleri Arasındaydı, Yüksek Faizlere Yenik Düştü! Türk Devi Sessizce Çöktü

EN FAZLA İSTİHDAM SAĞLAYAN ŞİRKETLERDENDİ

Holding, 1980'li yıllarda Türkiye’nin en çok istihdam sağlayan özel sektör kuruluşlarından biri hâline geldi. Binlerce kişiye iş kapısı açan şirket, kimya, sigorta, tekstil, eğitim ve turizm gibi farklı sektörlerde de yatırımlar gerçekleştirdi. Tevfik Ercan’ın vizyonu, yalnızca üretmek değil, Türkiye’yi teknolojik anlamda kalkındırmaktı. Bu doğrultuda serbest piyasa ekonomisinin öncüsü olarak görülen Turgut Özal’ın politikalarını sonuna kadar destekledi. Özal’ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal ise yıllarca holdingin üst düzey yöneticiliğini üstlendi.