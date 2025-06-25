Bir Zamanlar Türkiye'nin En Zenginleri Arasındaydı, Yüksek Faizlere Yenik Düştü! Türk Devi Sessizce Çöktü
Türkiye’nin sanayi tarihinde derin izler bırakan dev holdinglerden biri olan Ercan Holding’in yükselişi ve ani çöküşü, yıllar sonra yeniden gündeme taşındı. Kamyon ve otobüs üretimiyle tanınan, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri haline gelen şirketin iflas süreci iş dünyasında hâlâ ders niteliği taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
1919 yılında Ankara’nın Karagedik köyünde dünyaya gelen Tevfik Ercan, eğitimini İsviçre’de iktisat ve ticaret alanında tamamladıktan sonra Türkiye’ye döndü. İlk ciddi adımını Yeşilköy’deki Çınar Oteli’ni satın alarak atan Ercan, bu oteli kısa sürede uluslararası alanda bilinen bir marka hâline getirmeyi başardı.
Ancak gerçek sıçrama, Ercan’ın sanayi yatırımlarıyla geldi. 1966 yılında Alman ortaklarla birlikte MAN Kamyon ve Otobüs A.Ş.’yi kurarak Türkiye otomotiv sanayisinde çığır açan bir işe imza attı. Ardından İsmak markasıyla iş makineleri üretimine girdi, Burtrak ile yerli traktör projelerine ortak oldu. 1983 yılında temelleri atılan ağır dizel motor fabrikası ve 1984’te Başbakan Turgut Özal’ın katılımıyla açılan MAN fabrikasıyla Ercan Holding adını Türkiye sanayi ligine altın harflerle yazdırdı.
EN FAZLA İSTİHDAM SAĞLAYAN ŞİRKETLERDENDİ
Holding, 1980'li yıllarda Türkiye’nin en çok istihdam sağlayan özel sektör kuruluşlarından biri hâline geldi. Binlerce kişiye iş kapısı açan şirket, kimya, sigorta, tekstil, eğitim ve turizm gibi farklı sektörlerde de yatırımlar gerçekleştirdi. Tevfik Ercan’ın vizyonu, yalnızca üretmek değil, Türkiye’yi teknolojik anlamda kalkındırmaktı. Bu doğrultuda serbest piyasa ekonomisinin öncüsü olarak görülen Turgut Özal’ın politikalarını sonuna kadar destekledi. Özal’ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal ise yıllarca holdingin üst düzey yöneticiliğini üstlendi.
YÜKSEK FAİZLERE YENİK DÜŞTÜ
Ancak 1988’de alınan ekonomik kararlar, Ercan Holding için felaketin habercisi oldu. Faiz oranlarının yüzde 65’e ulaşması ve döviz kurundaki ani yükseliş, büyük çaplı yatırımlar yapan şirketi ciddi şekilde sarstı. Bankalar birbiri ardına haciz işlemleri başlattı. MAN fabrikasından ofislere, hatta şirketin merkez binasındaki telex cihazlarına kadar tüm varlıklar icra kapsamına alındı.
Fabrika, Alman ortağa 10 yıllığına kiralandı ve Ercan Holding’in bu dev yatırımdaki payı yüzde 20’ye geriledi. Binlerce çalışanı olan şirket, kısa sürede yalnızca 400 kişilik bir istihdam düzeyine indi. Sabancı Holding ve Türk Ticaret Bankası’nın açtığı iflas davalarıyla birlikte Ercan Holding’in çöküşü kaçınılmaz oldu.