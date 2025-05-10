Bir Zamanlar Tüm Evlerin Baş Köşesindeydi! Atmayan Yaşadı: Şimdi Hepsi Servet Değerinde

Bir zamanlar evlerin vazgeçilmez eğlence araçlarından biri olan DVD’ler, teknolojiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuştu. Ancak koleksiyoner dünyasında yaşanan ilginç bir gelişmeyle, bu eski teknoloji yeniden gündeme geldi. Özellikle sınırlı üretim, özel baskı ve nadir bulunan DVD setleri bugün ikinci el piyasasında servet değeri taşıyor.

KOLEKSİYONERLER İÇİN HAZİNE DEĞERİNDE

Dijital platformların yaygınlaşmasıyla raflardan kaldırılan DVD’ler, şimdi koleksiyonerler için adeta birer hazineye dönüştü. Evlerin tozlu raflarında unutulmuş DVD arşivleri, değer kazanmaya başladı. Özellikle üretimi durdurulan ya da sınırlı sayıda piyasaya sürülen özel kutulu setler, ikinci el piyasasında yüksek fiyatlarla el değiştiriyor.