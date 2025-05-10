Bir Zamanlar Tüm Evlerin Baş Köşesindeydi! Atmayan Yaşadı: Şimdi Hepsi Servet Değerinde
Bir zamanlar herkesin evinde olan ve şuan kullanılmayan DVD'ler koleksiyonerler için artık servet değeri taşıyor. Sınırlı üretim ve özel baskı setlerin ikinci el fiyatları dudak uçuklatıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir zamanlar evlerin vazgeçilmez eğlence araçlarından biri olan DVD’ler, teknolojiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuştu. Ancak koleksiyoner dünyasında yaşanan ilginç bir gelişmeyle, bu eski teknoloji yeniden gündeme geldi. Özellikle sınırlı üretim, özel baskı ve nadir bulunan DVD setleri bugün ikinci el piyasasında servet değeri taşıyor.
KOLEKSİYONERLER İÇİN HAZİNE DEĞERİNDE
Dijital platformların yaygınlaşmasıyla raflardan kaldırılan DVD’ler, şimdi koleksiyonerler için adeta birer hazineye dönüştü. Evlerin tozlu raflarında unutulmuş DVD arşivleri, değer kazanmaya başladı. Özellikle üretimi durdurulan ya da sınırlı sayıda piyasaya sürülen özel kutulu setler, ikinci el piyasasında yüksek fiyatlarla el değiştiriyor.
İŞTE ALTIN DEĞERİNDEKİ DVD SETLERİNİN FİYATLARI
İngiltere merkezli The Express gazetesine göre, koleksiyon değeri taşıyan bazı DVD setleri 10.000 TL ile 18.000 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.
Carry On Film Collection (34 yıllık seriyi içeriyor): 18.000 TL
Monty Python and the Holy Grail-Limited Edition Castle Box Set (1975): 15.495 TL
Blade Runner -Ultimate Collector’s Edition Briefcase (1982): 15.495 TL
The Godfather: Coppola Restoration Limited Blu-ray Box Set: 15.495 TL
The Avengers '62-64-Emma Peel Mega Set: 14.203 TL
The Wicker Man- Wooden Box Limited Edition: 11.620 TL
Twin Peaks: The Entire Mystery Blu-ray Box Set: 11.620 TL
The Beatles Anthology DVD Box Set: 9.038 TL
Bu tür DVD setleri özellikle Blu-ray versiyonlarıyla ve özel ambalajlarıyla dikkat çekiyor. Eğer siz de bir dönem satın aldığınız veya size hediye edilmiş eski DVD koleksiyonlarına sahipseniz, elinizdeki ürünler yüksek meblağlar karşılığında alıcı bulabilir.