Bir Zamanlar Koç'un Gözdesiydi! Türk Yalıtım Devi Fransızlara Satıldı

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, yapılan yatırımı yalıtım sektöründeki son yıllarda gerçekleşmiş en büyük satın alma olarak nitelendirdi. Savcı, "His Yalıtım, Kayseri’de taş yünü üretiminde önemli bir oyuncuydu. Bu satın almayla, bize ek bir üretim kapasitesi kazandırmış olduk" dedi.

2006 YILINDA EL DEĞİŞTİRMİŞTİ

Saint-Gobain Grubu'nun 1998 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösterdiği İzocam, bu satın alma ile alçı, alçıpan, yapı kimyasalları ve yalıtım sektörlerinde büyümeyi hedefliyor. 2006 yılında Fransız Saint-Gobain Grubu ve Kuveyt Alghanim Grubu ortaklığının satın aldığı İzocam, Türk taş yünü üreticisi His Yalıtım’ı bünyesine katarak, sektördeki üretim gücünü önemli ölçüde artırmış oldu.