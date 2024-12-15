Bir Zamanlar Koç'un Gözdesiydi! Türk Yalıtım Devi Fransızlara Satıldı
İzocam, Kayseri’de faaliyet gösteren His Yalıtım İzolasyon firmasıyla ilgili satın alma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Bu satın almanın ardından His Yalıtım, 170 çalışanıyla üretim faaliyetlerine İzocam çatısı altında devam edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, yapılan yatırımı yalıtım sektöründeki son yıllarda gerçekleşmiş en büyük satın alma olarak nitelendirdi. Savcı, "His Yalıtım, Kayseri’de taş yünü üretiminde önemli bir oyuncuydu. Bu satın almayla, bize ek bir üretim kapasitesi kazandırmış olduk" dedi.
2006 YILINDA EL DEĞİŞTİRMİŞTİ
Saint-Gobain Grubu'nun 1998 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösterdiği İzocam, bu satın alma ile alçı, alçıpan, yapı kimyasalları ve yalıtım sektörlerinde büyümeyi hedefliyor. 2006 yılında Fransız Saint-Gobain Grubu ve Kuveyt Alghanim Grubu ortaklığının satın aldığı İzocam, Türk taş yünü üreticisi His Yalıtım’ı bünyesine katarak, sektördeki üretim gücünü önemli ölçüde artırmış oldu.
80 BİN TON ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP
Kayseri’deki yeni tesis, 220 bin metrekarelik alanda yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip. İzocam, bu tesisle Türkiye'nin en büyük mineral yün üreticilerinden biri konumuna gelirken, enerji verimliliği artırmaya yönelik çözümler sunarak sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, tesisle birlikte 110 kişilik istihdam yaratılacak ve yakın vadede istihdam sayısının 170’e çıkarılması hedefleniyor. Yeni tesisin, Türkiye’nin doğu, kuzey ve güneydoğusundaki komşu ülkelere ihracat potansiyelini artırması ve Türkiye’ye rekabet avantajı sağlaması bekleniyor.
AYNI HASSASİYET HİS YALITIM'DA DA OLACAK!
Savcı, yapılan yatırımın sadece Türkiye içi değil, çevre ülkelere yapılan ihracat için de önemli bir kanal oluşturacağını vurgulayarak, "Bu yatırım, özellikle Irak ve Kuzey Afrika'ya yapılan ihracatlar için faydalı olacak. Ayrıca, enerji verimliliği bilincinin yayılması ve müşteri ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verilmesi açısından önemli bir adım" dedi.
İzocam’ın enerji tasarrufu sağlamak ve sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemek konusundaki hedefleri, His Yalıtım tesisinde de uygulanacak. Murat Savcı, "Bu yatırım, orta ve uzun vadeli hedeflerimize hizmet ediyor ve gelecekteki diğer yatırım planlarımızla birlikte İzocam'ın yalıtım sektöründeki liderliğini pekiştirecek" ifadelerini kullandı.
İZOCAM BİR ZAMANLAR KOÇ'UNDU...
1966 yılında Koç Topluluğu tarafından kurulan ve 2005 yılında İzocam bünyesine katılan Tekiz Tesisleri, İzocam Tekiz markası altında çatı ve cephe kaplamaları üretiminde önemli bir rol üstleniyor. Gebze´de kurulan ilk fabrikası 1967 yılında camyünü üretimine başlayarak faaliyete geçmiştir.