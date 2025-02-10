Bir Otomobil Markası Daha Risk Altında: AB'ye Rest Çekti! Toplu İşten Çıkarma Yapacak

AB yetkilileri ile ortak bir çözümde buluşamamaları halinde ise dikkat çeken bir öngörüde bulunan Griffiths, "Cupra bizim için ezber bozan bir şey, şirket olarak bizi kârlı kılan da bu oldu. Eğer Cupra risk altındaysa, Seat da risk altındadır" diye konuştu.

Seat yönetimi, önceden İspanyol markanın yüksek performanslı otomobilleri için kullandığı 'Cupra' donanımını, 2018 yılında ayrı bir marka olarak konumlandırmıştı.