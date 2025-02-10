Bir Otomobil Markası Daha Risk Altında: AB'ye Rest Çekti! Toplu İşten Çıkarma Yapacak
Avrupa’da otomobil krizi daha da büyüyor. Volkswagen’in 35 bin kişiyi işten çıkarma planının ardından İspanyol Seat & Cupra da 1500 çalışanı işten çıkarmaya hazırlanıyor. Seat & Cupra Başkanı Wayne Griffiths, Fazla zamanımız yok. İlk çeyrekte bir çözüme ulaşmamız gerekiyor. Eğer Cupra risk altındaysa, Seat da risk altındadır" dedi.
Kaynak: Habertürk
Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu yeni bir işten çıkarma dalgası ile tekrar gündeme geldi. Grubun ana markası Volkswagen'in 35 bin çalışanı işten çıkarmayı fabrika kapatmama formülü olarak sendikalara kabul ettirmesinin ardından, bu sefer de grubun İspanyol temsilcisi Seat & Cupra'dan geniş kapsamlı bir işten çıkarma uyarısı yapıldı.
Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre, Seat & Cupra Başkanı Wayne Griffiths, Avrupa Birliği'nin (AB) markanın Çin yapımı elektrikli otomobiline yönelik gümrük vergisi oranını Mart ayı sonuna kadar düşürmemesi halinde üretimi kesmek ve yaklaşık bin 500 çalışanı işten çıkarmak zorunda kalacaklarını söyledi.
SEAT DA RİSK ALTINDA
Reuters'a konuşan Griffiths, "Fazla zamanımız yok. İlk çeyrekte bir çözüme ulaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Griffiths, 50 bin-60 bin Euro bandında satılan bir araca uygulanan gümrük tarifesinin, şirketinin geçen yılki mali hedefleri tutturamamasına neden olduğunu ve 2025'te de yüz milyonlarca Euro zarar açıklama ihtimalleri bulunduğunu da belirtti.
AB yetkilileri ile ortak bir çözümde buluşamamaları halinde ise dikkat çeken bir öngörüde bulunan Griffiths, "Cupra bizim için ezber bozan bir şey, şirket olarak bizi kârlı kılan da bu oldu. Eğer Cupra risk altındaysa, Seat da risk altındadır" diye konuştu.
Seat yönetimi, önceden İspanyol markanın yüksek performanslı otomobilleri için kullandığı 'Cupra' donanımını, 2018 yılında ayrı bir marka olarak konumlandırmıştı.
BİRÇOK OTOMOBİL TÜRKİYE'YE GELEMİYOR
Öte yandan, Çin'de üretilen Cupra Tavascan dahil birçok modelin, Çin'den ithal edilen otomobillere uygulanan ek gümrük vergileri ve regülasyonlar sebebiyle Türkiye'ye ithalatı dahi yapılmıyor.
Bu otomobiller arasında son dönemde en çok ses getiren ise İsveçli Volvo'nun sedan modelleri oldu.