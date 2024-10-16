Bir Hareketi ile İkinci El Araba Fiyatlarını Etkileyecek! 10 Otomobilden 7’si Böyle: ‘Tüketici İhtiyacını Karşılamaktan Uzak’ Diyerek Çağrıda Bulundular

KREDİ VADE VE ORANLARINDA GÜNCELLEME TALEBİ

“Cari açığı artırmamak adına sıfır kilometre araçlar için kredi olanaklarının kısıtlanması anlaşılır bir durum. Ancak ikinci el araç piyasasında kredi imkanlarının yeniden açılması ve vade ile peşinat oranlarının güncellenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü birçok tüketici mevcut şartlarda otomobil satın alamıyor” dedi.