Bir Hareketi ile İkinci El Araba Fiyatlarını Etkileyecek! 10 Otomobilden 7’si Böyle: ‘Tüketici İhtiyacını Karşılamaktan Uzak’ Diyerek Çağrıda Bulundular
İkinci el araba satın alacaklar için sektör temsilcilerinden taşıt kredisi çağrısı geldi. Kredi faizlerinin, vade ve peşinat oranlarının tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncellenmesi gerektiği belirtildi. Özellikle kredi musluklarının ikinci el otomobiller için açılmasının önemli olduğu ifade edildi.
Son 1,5 yıldır durgun seyreden ikinci el araç pazarı, son iki aydır yeniden canlanma yaşamaya başladı. Sıfır araçlar ile ikinci el araçlar arasındaki fiyat farkının giderek artması ve politika faizinde beklenen olası düşüşün tüketicilerde fiyatların daha da artabileceği endişesi oluşturması, bu hareketlenmenin başlıca sebepleri arasında yer aldı.
Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, ikinci el araç pazarında yaşanan bu hareketliliği değerlendirirken kredi koşullarına vurgu yaptı. Erdem, Türkiye’de satılan her 10 ikinci el araçtan 7’sinin kredi ile alındığını vurgularken, mevcut taşıt kredisi vade ve peşinat oranlarının tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu belirtti.
KREDİ VADE VE ORANLARINDA GÜNCELLEME TALEBİ
“Cari açığı artırmamak adına sıfır kilometre araçlar için kredi olanaklarının kısıtlanması anlaşılır bir durum. Ancak ikinci el araç piyasasında kredi imkanlarının yeniden açılması ve vade ile peşinat oranlarının güncellenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü birçok tüketici mevcut şartlarda otomobil satın alamıyor” dedi.
GERÇEK İHTİYACI OLANLAR ODAK NOKTASI
Erdem, tüketicilerin otomobil alma konusunda yaşadığı sorunların giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, pazardaki hareketliliğin politika faizindeki ilk düşüşle daha da artabileceğini söyledi.
Otomobilin bir lüks değil, temel bir ihtiyaç haline geldiğini belirterek, otomobil sahibi olma oranının hala düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekti. “Odağımız, yatırım amacıyla değil, gerçekten otomobile ihtiyacı olan vatandaşlarımız olmalı” ifadelerini kullandı.