Bir Döneme Damgasını Vurmuştu! Ayakkabı Devi İflasla Burun Buruna
ABD merkezli ünlü el yapımı çizme markası Freebird, yaşadığı ağır mali kriz nedeniyle tarihinin en zorlu süreciyle karşı karşıya. "Kendini ifade etmenin simgesi" olarak lanse edilen marka, iflasın eşiğinde.
Kaynak: Haber Merkezi
Country tarzı ayakkabılarla moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Denver merkezli Freebird by Steven, son aylarda derinleşen finansal darboğaz nedeniyle 20 mağazasından 14’ünü kapatma kararı aldı. Şirketin genel merkezi de faaliyetlerine son verirken, çok sayıda çalışanla yollar ayrıldı. Mevcut süreçte markanın yönetimi, mahkemece görevlendirilen geçici yönetici Ampleo’ya devredildi.
6 MİLYON DOLARLIK BORÇ KRİZE SÜRÜKLEDİ
Freebird’ün en büyük mali yüklerinden biri, üretiminin yüzde 85’ini gerçekleştiren Meksikalı tedarikçisine olan 6 milyon dolarlık borç. Bu borç da dahil olmak üzere toplam 15,4 milyon dolarlık finansal yükümlülük nedeniyle şirket, Mayıs ayında bankacılık devi KeyBank tarafından dava edildi. Ödemelerin yapılamaması üzerine tedarikçi üretimi durdurdu ve tedarik zinciri sekteye uğradı.
MAĞAZALARDA SON İNDİRİM FIRSATI
Freebird, iflası önlemek adına elindeki tüm ürünleri hızla nakde çevirmeye çalışıyor. Şu anda hem fiziki mağazalarında hem de internet üzerinden yapılan tüm satışlarda iade kabul edilmiyor. El yapımı çizmeler 200 ila 400 dolar aralığında satışa sunulurken, açık kalan son üç mağaza Charleston (Güney Carolina), Nashville (Tennessee) ve Castle Rock (Colorado) şehirlerinde hizmet veriyor.
ALICI ARAYIŞI SÜRÜYOR
Şirketin atanan danışman yöneticisi Doug Charboneau, iki farklı yatırımcıyla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Ancak herhangi bir satın alma anlaşması gerçekleşmezse, Freebird markasının tamamen kapanarak tasfiye sürecine gireceği belirtiliyor.