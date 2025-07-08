Bir Döneme Damgasını Vurmuştu! Ayakkabı Devi İflasla Burun Buruna

6 MİLYON DOLARLIK BORÇ KRİZE SÜRÜKLEDİ

Freebird’ün en büyük mali yüklerinden biri, üretiminin yüzde 85’ini gerçekleştiren Meksikalı tedarikçisine olan 6 milyon dolarlık borç. Bu borç da dahil olmak üzere toplam 15,4 milyon dolarlık finansal yükümlülük nedeniyle şirket, Mayıs ayında bankacılık devi KeyBank tarafından dava edildi. Ödemelerin yapılamaması üzerine tedarikçi üretimi durdurdu ve tedarik zinciri sekteye uğradı.