Bir Damlası Bile Altın Değerinde! Kilosu 2 Bin 500 Liradan Satılıyor, Şifası Saymakla Bitmiyor
Zonguldak ve Düzce’de tamamlanan kestane balı hasadı, hem üreticilerin yüzünü güldürdü hem de bölge ekonomisine canlılık kazandırdı. Yoğun aroması, doğal yapısı ve sınırlı üretimiyle öne çıkan kestane balının kilogram fiyatı bu yıl 2 bin 500 liraya kadar yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Zonguldak’ta arıcılık sektöründe bu yıl verimli bir sezon geride kaldı. Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) Başkanı Abdurrahman Canlı, 2025’in son 15 yılın en verimli yılı olduğunu ifade ederek, il genelinde yaklaşık 1.000 ton bal üretimi beklediklerini açıkladı. Bu miktarın 600 tonunun kestane, kalan 400 tonunun ise çiçek ve bahar ballarından oluşması öngörülüyor.
Bölgede yaklaşık 60 bin arı kolonisinin üretime katkı sağladığını belirten Canlı, “Kestane balı doğrudan ormanlık alandaki ağaçlardan elde edilen özle üretiliyor. Bu da ürünün kalitesini benzersiz kılıyor” dedi.
COĞRAFİ İŞARETLİ VE ALTIN DEĞERİNDE
Düzce’de ise coğrafi işaretle tescillenen Düzce Kestane Balı’nın hasadı, düzenlenen şenlikle kutlandı. Güven Köyü’nde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Düzce Arı Yetiştiricileri Birliği’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Vali Selçuk Aslan da katılarak arıcılarla bir araya geldi, bal sağımı yaptı.
Kent genelinde 801 kayıtlı arıcı işletmesi faaliyet gösterirken, yıllık ortalama bal üretimi 450 tona ulaşıyor. Özellikle Düzce’nin kestane balı; yoğun kıvamı, kendine has aroması ve sağlık açısından sunduğu faydalarla sadece Türkiye’de değil, uluslararası pazarda da rağbet görüyor.