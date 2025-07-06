Bir Damlası Bile Altın Değerinde! Kilosu 2 Bin 500 Liradan Satılıyor, Şifası Saymakla Bitmiyor

Zonguldak’ta arıcılık sektöründe bu yıl verimli bir sezon geride kaldı. Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) Başkanı Abdurrahman Canlı, 2025’in son 15 yılın en verimli yılı olduğunu ifade ederek, il genelinde yaklaşık 1.000 ton bal üretimi beklediklerini açıkladı. Bu miktarın 600 tonunun kestane, kalan 400 tonunun ise çiçek ve bahar ballarından oluşması öngörülüyor.