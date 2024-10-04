Bir Anda Yüzde 30 Zam Yapıldı! Karar Resmen Onaylandı
Son dönemde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Birden yüzde 30 zam geldi. Verilen karar resmen onaylandı. İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: AA
Edirne Belediye Meclisi, ekim ayı toplantısında su fiyatlarına yüzde 30 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlık etti.
Görüşülen 22 madde arasında, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun su fiyatlarında artış yapılması yönündeki önerisi de yer aldı. Komisyon Başkanı Engin Yağcılar, yapılan fiyat değişikliğiyle ilgili bilgi verirken, yüzde 30’luk zam önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.
Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Akın, suyun dikkatli ve tasarruflu kullanılmasının önemine vurgu yaptı. Su kaynaklarının giderek azaldığını belirten Akın, "Belediyemiz gelirlerini artırmak amacıyla çalışmalar yapıyor. Ancak su fiyatları, Türkiye genelinde birçok şehre göre oldukça düşük seviyedeydi. Bunun yanı sıra su kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıyayız. Edirne henüz su fakiri bir şehir değil, ancak gelecekte bu duruma yaklaşma ihtimalimiz var. Bu nedenle tüm hemşehrilerimize su tasarrufu konusunda duyarlılık çağrısı yapıyorum" dedi.
Toplantıda ayrıca Karaağaç ve Yeniimaret mahallelerinde bulunan iki arsa ile 100. Yıl Mahallesi'ndeki sosyal tesis alanının satışına karar verildi.