Bir Anda Yüzde 30 Zam Yapıldı! Karar Resmen Onaylandı

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Akın, suyun dikkatli ve tasarruflu kullanılmasının önemine vurgu yaptı. Su kaynaklarının giderek azaldığını belirten Akın, "Belediyemiz gelirlerini artırmak amacıyla çalışmalar yapıyor. Ancak su fiyatları, Türkiye genelinde birçok şehre göre oldukça düşük seviyedeydi. Bunun yanı sıra su kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıyayız. Edirne henüz su fakiri bir şehir değil, ancak gelecekte bu duruma yaklaşma ihtimalimiz var. Bu nedenle tüm hemşehrilerimize su tasarrufu konusunda duyarlılık çağrısı yapıyorum" dedi.