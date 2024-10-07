Bir Anda Yüzde 20 Zam Gelecek: Rekor Zam İçin Net Tarih Verdi

Ayrıca, asitli içeceklerde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının ocak ayında artması beklendiğinden, kola fiyatlarına yeni bir zam daha gelebileceği ifade ediliyor. Yapılacak bu fiyat artışının, Coca-Cola’nın tüm ürünlerini kapsayacağı kaydedildi.