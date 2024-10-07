Bir Anda Yüzde 20 Zam Gelecek: Rekor Zam İçin Net Tarih Verdi
Yüksek enflasyon nedeniyle birçok ürün ve hizmete peş peşe zam yapılırken, bir zam haberi de Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'dan geldi. Dündar, 22 Ekim’den itibaren Coca-Cola ürünlerine yüzde 10 ila yüzde 20 arasında zam uygulanacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Enflasyonun etkisiyle üreticiler fiyat artışlarına devam ederken, Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde milyonlarca tüketicinin tercih ettiği kola ürünlerinin fiyatlarının artacağını ifade etti.
Dündar, paylaşımında, kola fiyatlarına yapılacak zammın 22 Ekim’den itibaren geçerli olacağını belirterek, bu artışla birlikte en yaygın tüketilen 2.5 litrelik kolanın fiyatının 60 liraya kadar çıkacağını söyledi.
Ayrıca, asitli içeceklerde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının ocak ayında artması beklendiğinden, kola fiyatlarına yeni bir zam daha gelebileceği ifade ediliyor. Yapılacak bu fiyat artışının, Coca-Cola’nın tüm ürünlerini kapsayacağı kaydedildi.