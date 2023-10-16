Bir alkol grubuna daha zam geldi: İşte zamlı fiyatlar
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir rakı grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Hayat pahalılığı her geçen gün artarken; gıda, ulaşım, giyim, enerji gibi bir çok sektörde ürünlere zam yağıyor.
Son olarak Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir rakı grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Buna göre söz konusu rakı grubunun Göbek serisinin 100’lüğü 929 liraya, 70’liği 715 liraya yükseldi.
Öte yandan en düşük fiyatlı serisinde ise 100’lük 699 lira, 70’lik 519 lira oldu.
"Rakı zammı hayırlı olsun bakalım nereye kadar gidecek bu zamlar güya zam yaparak vatandaşın sağlığı düşünülüyor. Böyle olsaydı uyuşturucunun gramı çok pahalı ve kullanması suç olmasına rağmen kimse uyuşturucu kullanmazdı" ifadeleri ile zamma tepki gösteren Aybaş'ın açıkladığı zamlı fiyatlar şöyle: