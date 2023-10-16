Bir alkol grubuna daha zam geldi: İşte zamlı fiyatlar

"Rakı zammı hayırlı olsun bakalım nereye kadar gidecek bu zamlar güya zam yaparak vatandaşın sağlığı düşünülüyor. Böyle olsaydı uyuşturucunun gramı çok pahalı ve kullanması suç olmasına rağmen kimse uyuşturucu kullanmazdı" ifadeleri ile zamma tepki gösteren Aybaş'ın açıkladığı zamlı fiyatlar şöyle: