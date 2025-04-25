BİNA GÜÇLENDİRME MALİYETİ 2025: Deprem Sonrası Bina Güçlendirmesi Nasıl Yapılır? Bina Güçlendirme Daire Başı Kaç TL Tutar?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşlar yeniden büyük İstanbul depremine odaklandı. Pek çok binada meydana gelen çatlaklar ve sarsıntının şiddeti, özellikle eski yapıların sakinlerini harekete geçirdi. Kentsel dönüşümün uzun sürmesi ve yüksek maliyetleri nedeniyle, artık daha hızlı ve ekonomik bir yöntem olarak bina güçlendirme çözümleri öne çıkıyor. Peki bina güçlendirme nasıl yapılır? Bina güçlendirme maliyeti ne kadar, daire başı kaç TL tutar? İşte detaylar...