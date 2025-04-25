BİNA GÜÇLENDİRME MALİYETİ 2025: Deprem Sonrası Bina Güçlendirmesi Nasıl Yapılır? Bina Güçlendirme Daire Başı Kaç TL Tutar?
İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından evinden taşınmadan depreme dayanıklı bir yapıya kavuşmak isteyenler güçlendirme yöntemlerine yöneldi. Peki bina güçlendirme nasıl yapılır? Bina güçlendirme maliyeti ne kadar, daire başı kaç TL tutar? İşte detaylar...
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşlar yeniden büyük İstanbul depremine odaklandı. Pek çok binada meydana gelen çatlaklar ve sarsıntının şiddeti, özellikle eski yapıların sakinlerini harekete geçirdi. Kentsel dönüşümün uzun sürmesi ve yüksek maliyetleri nedeniyle, artık daha hızlı ve ekonomik bir yöntem olarak bina güçlendirme çözümleri öne çıkıyor. Peki bina güçlendirme nasıl yapılır? Bina güçlendirme maliyeti ne kadar, daire başı kaç TL tutar? İşte detaylar...
BİNA GÜÇLENDİRME NASIL YAPILIR, NE KADAR SÜREDE BİTER?
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, konut kiralarının yüksek seyretmesi ve yeni bina bulma zorluğu, vatandaşları evlerinden çıkmadan yapılabilen güçlendirme uygulamalarına yöneltti. Bu yöntemle hem yaşam alanı korunuyor hem de yapı depreme karşı dayanıklı hale geliyor. Ortalama 4 ila 6 ay içinde tamamlanabilen güçlendirme süreci, çevreye duyarlılığı ve maliyet avantajıyla da dikkat çekiyor.
HER BİNA GÜÇLENDİRMEYE UYGUN DEĞİL
Ancak uzmanlar, her yapının bu yönteme uygun olmayabileceği konusunda uyardı. İstanbul Bina Güçlendirme ve Mühendislik yetkilisi Kemal Uzuner, "Güçlendirme öncesinde mutlaka mühendislik analizi yapılmalı. Aksi takdirde fayda sağlamak yerine daha büyük risk yaratabilir" diyerek dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
BİNA GÜÇLENDİRME İÇİN NEREYE BAŞVURMAK GEREKİYOR?
Karbon fiber destekli sistemler gibi modern güçlendirme yöntemleri bazı binalarda başarı sağlasa da, her bina için uygun olmayabiliyor. Ayrıca, projelerin belediyelerden onay alma süreci oldukça yavaş ilerliyor. Güçlendirme için başvuru yapan birçok kişi, tıpkı yeni bina ruhsatı alır gibi uzun prosedürlerle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, belediyelerin bu süreci hızlandırıcı adımlar atması gerektiğini belirtiyor.
BİNA GÜÇLENDİRMENİN MALİYETİ NE KADAR, DAİRE BAŞI KAÇ TL TUTAR?
Uygulamanın maliyeti binanın büyüklüğü, yaşı, taşıyıcı sistem durumu ve seçilen güçlendirme yöntemine göre değişiyor. Ortalama metrekare fiyatları 2.000 TL ile 5.000 TL arasında değişirken, büyük ölçekli projelerde bu rakamlar daha da yukarı çıkabiliyor.
BİNA GÜÇLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Binanın mevcut durumu gözlemlenir, fiyat teklifi sunulur.
Detaylı mühendislik raporları hazırlanır (1-2 ay).
Belediyeden gerekli izinler alınır (1-3 ay sürebilir).
Karbon fiber, kolon-kiriş güçlendirme gibi işlemler yapılır (3-6 ay).
İşlem sonrası raporlama ve teslim gerçekleştirilir.