Bilişim Devi Battı: Yüz Milyonlarca Ciro Çöp Oldu

SEKTÖR DEVİ ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR

Yaklaşık 400 kişilik bir kadroya sahip olan Siewert & Kau, yıllık 700 milyon Euro'yu aşan cirosuyla bölgenin önde gelen teknoloji dağıtım firmalarından biri konumundaydı. Ancak sadece ürün tedarikine dayalı iş modeli, dijitalleşme ve hizmet odaklı yapılar karşısında sürdürülebilirliğini yitirdi. Buna ek olarak, şirket içinde yapılan mali düzenlemeler de süreci olumsuz etkiledi.