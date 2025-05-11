Bilişim Devi Battı: Yüz Milyonlarca Ciro Çöp Oldu
Almanya’nın bilişim sektöründe önemli bir yere sahip olan Siewert & Kau, iflas koruma süreci için başvuruda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa genelinde birçok şubesi bulunan ve yüz milyonlarca Euro ciro elde eden şirket, sektörün giderek artan rekabeti ve yapısal zorluklarına daha fazla direnemedi.
Merkezi Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Bergheim kentinde bulunan firma, 5 Mayıs’ta Köln Yerel Mahkemesi'ne iflas başvurusunu gerçekleştirdi. Siewert & Kau'nun iflas başvurusu, Almanya'nın saygın yerel gazetelerinden Kölner Stadt-Anzeiger tarafından kamuoyuna duyuruldu.
SEKTÖR DEVİ ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR
Yaklaşık 400 kişilik bir kadroya sahip olan Siewert & Kau, yıllık 700 milyon Euro'yu aşan cirosuyla bölgenin önde gelen teknoloji dağıtım firmalarından biri konumundaydı. Ancak sadece ürün tedarikine dayalı iş modeli, dijitalleşme ve hizmet odaklı yapılar karşısında sürdürülebilirliğini yitirdi. Buna ek olarak, şirket içinde yapılan mali düzenlemeler de süreci olumsuz etkiledi.
BÜYÜME HAMLELERİ SEKTEYE UĞRADI
Siewert & Kau, son yıllarda yaptığı yatırımlarla büyüme yoluna gitmişti. Şirket, Almanya’daki merkezini genişletmiş, yeni lojistik alanları inşa etmiş ve Dell ile Fujitsu gibi global teknoloji devleriyle yakın iş birlikleri kurmuştu. Ayrıca Hollanda ve İspanya gibi ülkelerdeki şubeleriyle uluslararası bir ağ oluşturmuştu.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ
Bergheim Belediye Başkanı Volker Mießeler, yaşanan gelişmelere karşın firmanın tamamen kaybedilmediğini vurguladı. Microsoft Digital Park’a olan yakınlığı ve şirketin genç, yenilikçi yapısının yeni yatırımlar için bir şans sunduğunu dile getiren Mießeler, yerel yönetim olarak istihdamı korumak adına gereken desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.