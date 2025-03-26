Bilecik'te Olmaz Denilen Oldu! Rekor Hasat Yaptı
Bilecik'in İnhisar ilçesinde 10 çeşit marul üreten Ali Haldan, mahsullerini İstanbul'daki tesislerde işleyerek Akdeniz salatası olarak Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki zincir marketler ve restoranlara gönderiyor.
Kaynak: AA
Eskişehir doğumlu 26 yaşındaki Ali Haldan, 2017'de lise öğrenimini tamamladıktan sonra ailesinin çiftçilikle uğraştığı Bilecik'in İnhisar ilçesine yerleşti. 2021 yılında babası Bahri Haldan'dan çiftçilik işini devralarak kendi yolunu çizmeye başladı.
Haldan, Antalya'dan temin ettiği "kırmızı lolorosso", "yeşil lolorosso", "yeşil endivyen", "kırmızı endivyen", "kırmızı palamut", "yeşil palamut", "yedikule", "polorosso", "yeşil gül" ve "kırmızı gül" gibi 10 çeşit marul fidesini, 15 personelinin desteğiyle İnhisar'daki 70 dönüm araziye kurulu seralara dikti. Aynı yıl, ürettiği marulları bir firmayla anlaşarak İstanbul'a göndermeye başladı.
Her yıl 1,5 milyon adet marul üreten Haldan'ın mahsulleri, İstanbul'daki tesislerde yıkama, doğrama ve paketleme aşamalarından geçtikten sonra, Akdeniz salatası olarak yurdun dört bir yanındaki marketler ve restoranlara ulaştırılıyor. Bu yıl marullarının fidelerini tohumdan üretmeye başlayan Haldan, ilerleyen yıllarda topraksız tarım yöntemleriyle farklı marul çeşitleri yetiştirmeyi hedefliyor.
"SABAHTAN AKŞAMA KADAR SERADAYIZ"
Ali Haldan, yaptığı açıklamada, üretime 4 yıl önce "kıvırcık" marul ile başladığını belirtti. Ardından farklı türlere yöneldiğini ifade eden Haldan, ürettikleri marulların Akdeniz salatası için ideal olduğunu ve aromatik tatlarıyla tercih edildiğini söyledi: "Bunlar daha aromalı. Sadece bir çeşidini yediğinizde tat almıyorsunuz, ama karıştırdığınızda güzel bir aroma ortaya çıkıyor, kokulu ve baharatlı gibi oluyor. Bu nedenle çok tercih ediliyor."
Haldan, üretim süreci hakkında şunları söyledi: "Mayıs ve Haziran aylarına kadar aralıklarla marulları dikip hasat ediyoruz. Marulu dikmekle iş bitmiyor; sabahtan akşama kadar seradayız. Toprağı çalıyoruz, otları temizliyoruz ve traktörle gerekli yerleri sürüyoruz."
Ailesinden büyük destek gördüğünü vurgulayan Haldan, çevresindekilerden de olumlu geri dönüşler aldığını belirtti. Genç çiftçi, bu işi yapmak isteyenlere ise şunları tavsiye etti: "Yeniliklere açık olun, denemelisiniz. Denemeden göremezsiniz. 'Bunu yapamam' derseniz zaten başaramazsınız. 'Yapabilirim' diyerek başlayın."