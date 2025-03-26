Bilecik'te Olmaz Denilen Oldu! Rekor Hasat Yaptı

Her yıl 1,5 milyon adet marul üreten Haldan'ın mahsulleri, İstanbul'daki tesislerde yıkama, doğrama ve paketleme aşamalarından geçtikten sonra, Akdeniz salatası olarak yurdun dört bir yanındaki marketler ve restoranlara ulaştırılıyor. Bu yıl marullarının fidelerini tohumdan üretmeye başlayan Haldan, ilerleyen yıllarda topraksız tarım yöntemleriyle farklı marul çeşitleri yetiştirmeyi hedefliyor.

"SABAHTAN AKŞAMA KADAR SERADAYIZ"

Ali Haldan, yaptığı açıklamada, üretime 4 yıl önce "kıvırcık" marul ile başladığını belirtti. Ardından farklı türlere yöneldiğini ifade eden Haldan, ürettikleri marulların Akdeniz salatası için ideal olduğunu ve aromatik tatlarıyla tercih edildiğini söyledi: "Bunlar daha aromalı. Sadece bir çeşidini yediğinizde tat almıyorsunuz, ama karıştırdığınızda güzel bir aroma ortaya çıkıyor, kokulu ve baharatlı gibi oluyor. Bu nedenle çok tercih ediliyor."