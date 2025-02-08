Beyaz Altın Cep Yakıyor, Kilosu 400 TL'den Satılıyor! Vatandaş Artık Taneyle Alıyor
Mutfakların vazgeçilmezi olan sarımsak pazarda ve markette cep yakıyor. Kilosu 400'TL'ye çıkan sarımsağı artık vatandaşlar kiloyla değil, taneyle alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Sarımsağın fiyatı, altınla yarışıyor. Geçen yıl 200 TL'ye kadar yükselen sarımsak, bu yıl 400 TL'ye satılmaya başladı. Üretimdeki düşüş, girdi maliyetlerindeki artış ve işçi bulunamaması gibi nedenlerle sarımsak fiyatları hızla yükseldi. Zam şampiyonu olan sarımsağı vatandaşlar, kilo ile değil artık tane ile almaya başladı.
Sarımsağın fiyatlarındaki bu keskin artış, hem üreticileri hem de tüketicileri zor durumda bıraktı. Üretimi karşılamak için yapılan ithalat, fiyat artışını durdurabilmek için yeterli olmadı. Sarımsağın dikiminde ve hasadında işçinin artan yevmiyeleri de üretim maliyetlerini yükseltti. Kastamonu Taşköprü'de sarımsak dikim günlük yevmiye ücreti 1000 TL olarak belirlendi.
İŞÇİNİN YEVMİYESİ 1.000 TL OLDU
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Taşköprü Kaymakamımız Abdullah Demirdağ ile birlikte, sarımsak günlükçü başkanlarımızla bir araya gelerek verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Sarımsak dikim sezonunun başlamasıyla birlikte, birçok günlükçü başkanımızın emeğiyle şekillenen bu kıymetli ürünümüzün yeni sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Buna göre Taşköprü'de sarımsak dikim günlük yevmiye ücreti de bin TL olarak belirlenmiştir” dedi.
SARIMSAĞIN FAYDALARI NELER?
Sarımsak, mutfaklarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmasının yanı sıra, sağlığımıza da birçok fayda sağlayan şifalı bir bitkidir. İçerdiği aktif bileşenler sayesinde vücudumuzu hastalıklara karşı korur ve genel sağlığımızı destekler.
Bağışıklık Sistemini Güçlendirir:
Sarımsağın en bilinen faydalarından biri bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. İçerdiği allicin adı verilen bileşen, vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur. Özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.
Kalp Sağlığını Korur:
Sarımsak, kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Kan basıncını düşürerek kalp hastalığı riskini azaltır. Ayrıca, kötü kolesterolü düşürerek damarların tıkanmasını önler ve kalp krizi riskini azaltır.
Kanserle Mücadelede Etkilidir:
Sarımsak, güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Bu sayede vücuttaki serbest radikalleri temizler ve kanser hücrelerinin oluşumunu engeller. Özellikle kolon, mide ve prostat kanserine karşı koruyucu etkisi olduğu düşünülmektedir.
Sindirimi Kolaylaştırır:
Sarımsak, sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık, şişkinlik gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca, bağırsaklardaki zararlı bakterileri öldürerek sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasını sağlar.
Soğuk Algınlığına İyi Gelir:
Sarımsağın antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı etkili bir doğal ilaçtır. Balgam söktürücü özelliği de vardır.
Cildi Güzelleştirir:
Sarımsağın antioksidan özellikleri sayesinde cilt sağlığına da olumlu etkileri vardır. Cildi gençleştirir, sivilceleri azaltır ve akneye karşı savaşır.