Beşi Birden Listeye Girdi: 7’den 70’e Herkese Ücretsiz Oldu!
Öğrenciler başta olmak üzere 7’den 70’e herkes için ücretsiz olan eğitim platformları belli oldu. Bu platformlar, matematik, fen gibi derslerden dil öğrenimine kadar birçok imkan sunuyor. İşte ücretsiz eğitim platformları…
Kaynak: Haber Merkezi
Teknolojinin gelişimiyle birlikte bilgiye erişim gün geçtikçe çok daha kolay oluyor. Özellikle ücretsiz eğitim platformları, her yaştan kişinin yeni beceriler edinmesine, mevcut bilgisini geliştirmesine ve hatta hiç bilmediği bir dili öğrenmesine olanak sağlıyor. İşte öğrenme yolculuğunuzu destekleyecek en iyi 5 ücretsiz eğitim platformu…
1. Khan Academy: Her Yaşa Uygun Kapsamlı Eğitim
Matematikten tarihe, fen bilimlerinden ekonomiye kadar geniş bir içerik sunan Khan Academy, her yaştan öğrenciye hitap ediyor. Etkileşimli alıştırmalar, açıklayıcı videolar ve detaylı makalelerle desteklenen platform, kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sağlıyor.
2. Coursera: Dünyaca Ünlü Üniversitelerden Dersler
Harvard, Stanford ve Yale gibi dünyanın en saygın üniversitelerinin derslerine ücretsiz erişim sunan Coursera, bilgisayar bilimlerinden sanat tarihine kadar geniş bir ders yelpazesine sahip. Üstelik birçok eğitimde Türkçe altyazı desteği de bulunuyor. Sertifika almak isteyenler için ücretli programlar da mevcut.
3. edX: Akademik ve Sertifikalı Eğitim İçerikleri
Harvard ve MIT tarafından kurulan edX, mühendislikten beşeri bilimlere kadar pek çok akademik alanda ücretsiz dersler sunuyor. Çevrimiçi sertifikalı programlar ve hatta tam teşekküllü üniversite derece programları da platformda yer alıyor. Türkçe içerik henüz sınırlı olsa da gün geçtikçe artıyor.
4. Udemy: Türkiye’de En Popüler Online Eğitim Platformu
Programlama, grafik tasarım, işletme ve kişisel gelişim gibi birçok alanda eğitimler sunan Udemy, aynı zamanda pek çok ücretsiz kurs seçeneği de barındırıyor. Kullanıcı dostu arayüzü ve geniş ders içeriğiyle Türkiye’de en çok tercih edilen online eğitim platformlarından biri konumunda.
5. TED-Ed: İlham Veren ve Eğlenceli Dersler
TED Konuşmaları’nın eğitim odaklı platformu olan TED-Ed, bilim, sanat, tarih ve kültür gibi alanlarda animasyon destekli eğlenceli dersler sunuyor. Merak uyandıran ve düşündüren içerikleriyle öne çıkan platform, aynı zamanda Türkçe altyazılı videolar ile öğrenmeyi daha da erişilebilir hale getiriyor.