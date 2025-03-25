Beşi Birden Listeye Girdi: 7’den 70’e Herkese Ücretsiz Oldu!

1. Khan Academy: Her Yaşa Uygun Kapsamlı Eğitim

Matematikten tarihe, fen bilimlerinden ekonomiye kadar geniş bir içerik sunan Khan Academy, her yaştan öğrenciye hitap ediyor. Etkileşimli alıştırmalar, açıklayıcı videolar ve detaylı makalelerle desteklenen platform, kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sağlıyor.

2. Coursera: Dünyaca Ünlü Üniversitelerden Dersler

Harvard, Stanford ve Yale gibi dünyanın en saygın üniversitelerinin derslerine ücretsiz erişim sunan Coursera, bilgisayar bilimlerinden sanat tarihine kadar geniş bir ders yelpazesine sahip. Üstelik birçok eğitimde Türkçe altyazı desteği de bulunuyor. Sertifika almak isteyenler için ücretli programlar da mevcut.