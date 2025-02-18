Benzinli ve Dizel Araç Sahipleri Yaşadı: 189 Bin TL Destek Ödemesi Yapılacak

ESKİ ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Bu yeni teşvik programı ile birlikte elektrikli ve hibrit araçlara geçişin hızlanması, şehirlerde hava kirliliğini azaltacak ve daha sürdürülebilir bir ulaşım sistemine geçilmiş olacak. Özellikle düşük gelirli aileler ve eski araç sahipleri için büyük bir fırsat sunan bu teşvik, Fransa hükümetinin çevre dostu geleceğe yönelik attığı önemli adımlardan biri olarak görülüyor.