Benzinli ve Dizel Araç Sahipleri Yaşadı: 189 Bin TL Destek Ödemesi Yapılacak
Benzinli ve dizel araçlarını elektrikli veya hibrit motora dönüştürmek isteyen tüm araç sahiplerine 5 bin Euro’ya kadar teşvik sağlanacak. Fransa hükümeti tarafından hayata geçirilen bu teşvik programı, özellikle eski araç sahiplerine yönelik olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Fransa hükümeti, çevre dostu ulaşımı teşvik etmek ve karbon salınımını azaltmak amacıyla benzinli ve dizel araçlarını elektrikli veya hibrit motora dönüştürmek isteyen sürücülere 5 bin Euro’ya (189 bin 759 TL) kadar destek sağlayacak. Artı33'ün haberine göre "Rétrofit" adı verilen bu teşvik programı, özellikle eski araç sahiplerine yönelik olacak.
ESKİ ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Bu yeni teşvik programı ile birlikte elektrikli ve hibrit araçlara geçişin hızlanması, şehirlerde hava kirliliğini azaltacak ve daha sürdürülebilir bir ulaşım sistemine geçilmiş olacak. Özellikle düşük gelirli aileler ve eski araç sahipleri için büyük bir fırsat sunan bu teşvik, Fransa hükümetinin çevre dostu geleceğe yönelik attığı önemli adımlardan biri olarak görülüyor.
KİMLER ARAÇ DESTEĞİNDEN YARARLANACAK?
Bu teşvikten faydalanmak isteyen sürücüler, belirli gelir kriterlerini karşılaması gerekiyor. Hükümetin belirlediği destek miktarları şu şekilde:
Yıllık geliri 7 bin 500 Euro veya altında olanlar
Elektrikli dönüşüm için 5 bin Euro
Hibrit dönüşüm için 3 bin Euro destek alabilecek
Yıllık geliri 7 bin 500 ile 16 bin 300 Euro arasında olanlar
Elektrikli dönüşüm için 3 bin Euro
Hibrit dönüşüm için 500 Euro destek alabilecek
Yıllık geliri 16 bin 300 Euro’nun üzerinde olanlar
Elektrikli dönüşüm için 500 Euro destek alabilecek
Hibrit dönüşüm için herhangi bir teşvik verilmeyecek
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Teşvik desteği doğrudan servis aracılığıyla dönüşüm maliyetinden düşülecek.
Motor dönüşümü sonrası araç sahiplerinin sigorta şirketini bilgilendirmesi ve ruhsat güncellemesi gerekecek.
Tamamen elektrikli dönüşüm yapılan araçlar, ruhsat belgelerinde de güncellenecek.