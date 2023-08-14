Benzine yeni zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli olacak
Benzin fiyatlarına 15 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,30-1,55 TL arasında zam bekleniyor.
Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.
16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti.
ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.
Motorine 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha yapılmıştı. Benzine de 25 Temmuz'da 2 liralık bir zam daha yapıldı. Motorine 28 Temmuz'da 1,45 TL'lik, 1 Ağustos'ta ise 1,07 TL birer zam daha yapıldı.