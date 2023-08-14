Benzine yeni zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli olacak

Benzin fiyatlarına 15 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,30-1,55 TL arasında zam bekleniyor.

Akaryakıt Benzin Motorin Zam
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Benzine yeni zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli olacak - Resim: 1

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

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Benzine yeni zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli olacak - Resim: 2

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti.

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Benzine yeni zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli olacak - Resim: 3

ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.

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Benzine yeni zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli olacak - Resim: 4

Motorine 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha yapılmıştı. Benzine de 25 Temmuz'da 2 liralık bir zam daha yapıldı. Motorine 28 Temmuz'da 1,45 TL'lik, 1 Ağustos'ta ise 1,07 TL birer zam daha yapıldı.

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