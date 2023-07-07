Benzin ve motorine ÖTV ve KDV zammı geliyor
Seçim sonrası dolar kurundaki artışla birlikte zam üstüne zam gelen akaryakıt ürünlerine bir de ÖTV ve KDV zammı geliyor.
Akaryakıtta katma değer vergisi (KDV) oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltildi.
Böylece, dolar kurundaki artış nedeniyle hızla artan akaryakıt fiyatlarına bir de çifte vergi zammı gelmiş olacak.
2023'ün ilk altı ayında üretici enflasyonu yüzde 14,82 oldu. Şu an litrede benzinde 2,5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınıyor. Bu ÖTV'ye bir de yüzde 18'lik KDV uygulanıyor.
Sözcü gazetesinin haberine göre, teklifin önümüzdeki günlerde yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL'ye yükselecek.