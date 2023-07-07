Benzin ve motorine ÖTV ve KDV zammı geliyor

Seçim sonrası dolar kurundaki artışla birlikte zam üstüne zam gelen akaryakıt ürünlerine bir de ÖTV ve KDV zammı geliyor.

Akaryakıt
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Benzin ve motorine ÖTV ve KDV zammı geliyor - Resim: 1

Akaryakıtta katma değer vergisi (KDV) oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltildi. 

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Benzin ve motorine ÖTV ve KDV zammı geliyor - Resim: 2

Böylece, dolar kurundaki artış nedeniyle hızla artan akaryakıt fiyatlarına bir de çifte vergi zammı gelmiş olacak.

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Benzin ve motorine ÖTV ve KDV zammı geliyor - Resim: 3

2023'ün ilk altı ayında üretici enflasyonu yüzde 14,82 oldu. Şu an litrede benzinde 2,5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınıyor. Bu ÖTV'ye bir de yüzde 18'lik KDV uygulanıyor.

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Benzin ve motorine ÖTV ve KDV zammı geliyor - Resim: 4

Sözcü gazetesinin haberine göre, teklifin önümüzdeki günlerde yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL'ye yükselecek. 

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