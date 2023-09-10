Benzin ve motorine dev zam geliyor!
Motorinin litre fiyatına 1.5 TL'lik zam geleceği iddia edildi. Benzine de 1 liralık zam bekleniyor.
Motorin ve benzine gelecek rekor zam oranı için düğmeye basıldı. Motorinin litre fiyatına 13 Eylül Çarşamba günü saat 00.01 itibarıyla 1.50 TL’lik zam geleceği öne sürüldü.
Türkiye’de yüksek enflasyon yurttaşın belini bükerken zam haberleri dur durak bilmiyor. Motorin ve benzin fiyatlarına da yeni zam bekleniyor.
Zammın 13 Eylül Çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtiliyor.
T24'ün haberine göre; Motorine 1,50 TL'lik zam geliyor. Böylece son zamla birlikte motorin fiyatı 40 TL'ye dayanacak.