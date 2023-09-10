Benzin ve motorine dev zam geliyor!

Motorinin litre fiyatına 1.5 TL'lik zam geleceği iddia edildi. Benzine de 1 liralık zam bekleniyor.

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Benzin ve motorine dev zam geliyor! - Resim: 1

Motorin ve benzine gelecek rekor zam oranı için düğmeye basıldı. Motorinin litre fiyatına 13 Eylül Çarşamba günü saat 00.01 itibarıyla 1.50 TL’lik zam geleceği öne sürüldü.

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Benzin ve motorine dev zam geliyor! - Resim: 2

Türkiye’de yüksek enflasyon yurttaşın belini bükerken zam haberleri dur durak bilmiyor. Motorin ve benzin fiyatlarına da yeni zam bekleniyor.

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Benzin ve motorine dev zam geliyor! - Resim: 3

Zammın 13 Eylül Çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtiliyor.

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Benzin ve motorine dev zam geliyor! - Resim: 4

T24'ün haberine göre; Motorine 1,50 TL'lik zam geliyor. Böylece son zamla birlikte motorin fiyatı 40 TL'ye dayanacak.

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