Benzin ve motorine büyük zam! Bu geceden itibaren fiyatlar artacak
Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geliyor.
Rekor fiyatlara ulaşan benzin, motorin ve LPG fiyatları bir kez daha yükseliyor. Bu geceden itibaren benzine 2.70, motorine 1.40 zam geliyor.
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Doların 23 TL’yi aşması, zammın en büyük nedenlerinden biri.
İktisatçı Mustafa Sönmez, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam geleceğini duyurdu.
Sönmez, dün yaptığı paylaşımda, "Yarın geceden geçerli olacak benzine yaklaşık 2.70 TL, motorine 1.40 TL, LPG ye 0.68 TL zam geliyor dedi. Bu zamla birlikte benzin ve motorin fiyatları 20 liranın üzerine çıkacak" dedi.