Tüm Şubelerde Nakit Ödemeler Kaldırıldı: 1 Ocak'tan Sonra Sadece Kartla Ödeme Yapılacak
40 yılı aşkın süredir İstanbul'da hizmet veren ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan BELTUR'da nakit ödemeler kaldırıldı. Tüm şubelerde 1 Ocak 2025'ten itibaren sadece İstanbulkart, banka ve kredi kartlarıyla ödeme yapılabilecek.
40 yılı aşkın süredir İstanbul'a hizmet veren BELTUR'da yeni yılda yeni dönem başlıyor. Restoran, kafe, burger, dondurma ve konaklama tesisleriyle geniş bir yelpazede hizmet sunan şirket, 1 Ocak 2025'ten itibaren tüm şubelerinde nakit ödemeleri durdurduğunu açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BELTUR, bu kararıyla daha hijyenik ve hızlı bir ödeme deneyimi sunmayı hedeflediklerini belirtti. Böylelikle yeni yılda artık BELTUR restoranları, kafeleri ve diğer tesislerinde yalnızca İstanbulkart, banka ve kredi kartlarıyla ödeme yapılabilecek.
1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Yeni düzenlemenin aynı zamanda İstanbulkart kullanıcılarına da özel bir avantaj sunduğu belirtildi. 1 Ocak 2025'ten itibaren İstanbulkart ile yapılan tüm ödemelerde %10 nakit iade kampanyası başlayacak. Bu sayede hem İstanbulkart kullanımı teşvik edilecek hem de müşterilere ek bir avantaj sağlanmış olacak.
BELTUR'un resmi internet sitesinden duyurulan yeni düzenleme, İstanbul'da dijital ödeme sistemine geçişin hızlanmasına önemli bir katkı sağlayacak. Ayrıca kağıt para ve bozuk para üretiminin azaltılmasıyla, kaynak tüketimi ve karbon ayak izi düşürülerek doğaya katkı sağlanacak.
TÜM ŞUBELERDE GEÇERLİ OLACAK
Dijital dönüşümün bir parçası olarak bu kararı aldıklarını belirten BELTUR Genel Müdürü Cenk Akın, yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı. BELTUR olarak, restoran, kafe, burger, mini, dondurma, plaj ve konaklama tesisi gibi farklı konseptlerde toplamda 100 noktada faaliyet gösterdiklerini belirten Akın, bu dönüşümün BELTUR'un 40 yılı aşkın süredir sürdürdüğü kaliteli ve erişilebilir hizmet anlayışını dijital çağa taşıdığını söyledi.
YÜZDE 10 NAKİT İADE YAPILACAK
Tüm şubelerimizle birlikte bu dönüşüme hazırız ve misafirlerimizin de bu yeni dönemi memnuniyetle karşılayacağını düşünüyoruz diyen Akın, "Beltur, misafir memnuniyetini her zaman ön planda tutarak hizmet anlayışını şekillendiriyor. Uygun fiyatlarla kaliteli hizmeti birleştirerek, İstanbul’un favori yeme-içme ve etkinlik noktalarından biri olmayı sürdürüyoruz. Şimdi bu hizmet anlayışımızı dijital çağa taşırken, misafirlerimize modern ödeme yöntemleriyle daha rahat bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca İstanbulkart ile yapılan ödemelerde sunacağımız %10 nakit iade kampanyasıyla da müşterilerimizin bu değişime kolayca adapte olmalarını amaçlıyoruz" dedi.