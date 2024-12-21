Tüm Şubelerde Nakit Ödemeler Kaldırıldı: 1 Ocak'tan Sonra Sadece Kartla Ödeme Yapılacak

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yeni düzenlemenin aynı zamanda İstanbulkart kullanıcılarına da özel bir avantaj sunduğu belirtildi. 1 Ocak 2025'ten itibaren İstanbulkart ile yapılan tüm ödemelerde %10 nakit iade kampanyası başlayacak. Bu sayede hem İstanbulkart kullanımı teşvik edilecek hem de müşterilere ek bir avantaj sağlanmış olacak.

BELTUR'un resmi internet sitesinden duyurulan yeni düzenleme, İstanbul'da dijital ödeme sistemine geçişin hızlanmasına önemli bir katkı sağlayacak. Ayrıca kağıt para ve bozuk para üretiminin azaltılmasıyla, kaynak tüketimi ve karbon ayak izi düşürülerek doğaya katkı sağlanacak.