Belediye Resmen Duyurdu: Ücretsiz Ulaşım Yürürlüğe Girdi

12 Şubat itibarıyla hizmet vermeye başlayan ücretsiz servisler, Yeni Mahalle, Tepe Bağlar, Emek Meydanı, Muhacır Mahallesi, Burhaniye Camii ve Çınaraltı gibi belirli noktalardan hareket edecek. Özellikle yaşlılar ve çocuklu aileler için büyük bir kolaylık sağlayacak bu uygulama, vatandaşların pazar alışverişini daha konforlu hale getirmeyi hedefliyor.