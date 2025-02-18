Belediye Resmen Duyurdu: Ücretsiz Ulaşım Yürürlüğe Girdi
Susurluk Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Susurluk'ta, vatandaşların Kapalı Pazar Yeri’ne daha rahat ulaşabilmesi için ücretsiz servis uygulaması hayata geçirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde vatandaşların pazara ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz servis hizmeti hayata geçirildi. Susurluk Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde başlatılan uygulama sayesinde, pazara gitmek isteyen vatandaşlar belirlenen güzergahlardan ücretsiz servislerle ulaşım sağlayabilecek.
12 Şubat itibarıyla hizmet vermeye başlayan ücretsiz servisler, Yeni Mahalle, Tepe Bağlar, Emek Meydanı, Muhacır Mahallesi, Burhaniye Camii ve Çınaraltı gibi belirli noktalardan hareket edecek. Özellikle yaşlılar ve çocuklu aileler için büyük bir kolaylık sağlayacak bu uygulama, vatandaşların pazar alışverişini daha konforlu hale getirmeyi hedefliyor.
HER YARIM SAATTE BİR SERVİS KALKACAK
Hizmete giren servisler, sabah 09:00’dan öğle saatlerine kadar her yarım saatte bir hareket edecek. Yetkililer, ücretsiz servis hizmetinin düzenli olarak devam edeceğini belirterek vatandaşların bu imkândan gönül rahatlığıyla faydalanabileceğini vurguladı. Ayrıca vatandaşların taleplerine göre servis saatlerinin güncellenebileceği duyuruldu.