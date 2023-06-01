Beklentiler değişti: Altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken yorum!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 14 Haziran’da yapılacak olan faiz kararı öncesi Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmede bulundu. Tufaner, "Enflasyonist baskılar devam ettiği sürece altın fiyatları da yükselecektir" dedi.

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Beklentiler değişti: Altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken yorum! - Resim: 1

Küresel piyasalarda dolar, altın, kripto para ve petrol fiyatlarını etkileyen Fed'in Haziran ayında vereceği faiz kararı merakla bekleniyor.

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Beklentiler değişti: Altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken yorum! - Resim: 2

Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, Fed'in alacağı kararı altın fiyatları üzerinden değerlendirdi.

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Beklentiler değişti: Altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken yorum! - Resim: 3

"PİYASALARDA İYİMSERLİK OLUŞMUŞ DURUMDA"

Tufaner, "Küresel piyasalardaki en önemli gündem borç tavanı konusu. Borç tavanı konusunda anlaşmanın yakın olduğu haberleri piyasalarda iyimserlik oluşturmuş durumda" dedi.

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Beklentiler değişti: Altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken yorum! - Resim: 4

"BASKI OLUŞTURUYOR"

Tufaner, "Diğer taraftan hem enflasyon hem de jeopolitik riskler ekonomiler üzerinde bir baskı oluşturuyor" diye konuştu.

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