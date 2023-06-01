Beklentiler değişti: Altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken yorum!
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 14 Haziran’da yapılacak olan faiz kararı öncesi Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmede bulundu. Tufaner, "Enflasyonist baskılar devam ettiği sürece altın fiyatları da yükselecektir" dedi.
Küresel piyasalarda dolar, altın, kripto para ve petrol fiyatlarını etkileyen Fed'in Haziran ayında vereceği faiz kararı merakla bekleniyor.
Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, Fed'in alacağı kararı altın fiyatları üzerinden değerlendirdi.
"PİYASALARDA İYİMSERLİK OLUŞMUŞ DURUMDA"
Tufaner, "Küresel piyasalardaki en önemli gündem borç tavanı konusu. Borç tavanı konusunda anlaşmanın yakın olduğu haberleri piyasalarda iyimserlik oluşturmuş durumda" dedi.
"BASKI OLUŞTURUYOR"
Tufaner, "Diğer taraftan hem enflasyon hem de jeopolitik riskler ekonomiler üzerinde bir baskı oluşturuyor" diye konuştu.