Beklenen açıklama geldi: TOKİ taksitlerindeki artış oranı belli oldu
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde aylık taksitlerdeki artış oranı belli oldu.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde aylık taksitlerdeki artış oranı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamasıyla netleşti.
Bakan Kurum konuyla ilgili şunları söyledi:
"TOKİ her yıl ocak ayında memur maaş zammına göre bir artış yapıyordu. Bu yıl da memur maaş artışı yüzde 30 oldu. Ama biz vatandaşımız için TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40’ta tuttuk.
Yani vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk.
. Vatandaş nasıl ödeyecek diye tezbirat yapanlar vardı. İşte görüyorsunuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışının gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruduk, kolladık."