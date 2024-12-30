Bedelli Askerlik İçin Son Şans: Kaçıran Çok Daha Fazla Ödeyecek

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE ZAM

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısının 240.000 gösterge rakamıyla çarpılması sonucu belirleniyor. Ocak ayında memur maaş katsayısında yüzde 12-13 oranında bir artış öngörülüyor. Halen 217.871 TL olan bedelli askerlik ücreti, memur zammı yüzde 12 olursa 244.015 TL’ye, yüzde 13 olursa 246.194 TL’ye yükselecek. Daha yüksek bir zam oranı durumunda bedelli askerlik ücreti de buna paralel olarak artacak.