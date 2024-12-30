Bedelli Askerlik İçin Son Şans: Kaçıran Çok Daha Fazla Ödeyecek
Bedelli askerlikte mevcut tarifeden yararlanmak isteyenler için son 1 gün kaldı! Yarın başvuru yapanlar, zamlı fiyatlar yürürlüğe girmeden önce avantajlı ödeme yapma şansını elde edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılına sayılı günler kala, asgari ücret ve memur maaşlarındaki artışla birlikte bazı ödemelerde de yeni düzenlemeler yapılacak. Bedelli askerlik fırsatlarından mevcut tarifeyle yararlanmak isteyenler için kritik bir döneme girildi. Bugün ve yarın başvuru yapanlar, zamlı fiyatlar yürürlüğe girmeden önce avantajlı ödeme yapma şansını elde edecek.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE ZAM
Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısının 240.000 gösterge rakamıyla çarpılması sonucu belirleniyor. Ocak ayında memur maaş katsayısında yüzde 12-13 oranında bir artış öngörülüyor. Halen 217.871 TL olan bedelli askerlik ücreti, memur zammı yüzde 12 olursa 244.015 TL’ye, yüzde 13 olursa 246.194 TL’ye yükselecek. Daha yüksek bir zam oranı durumunda bedelli askerlik ücreti de buna paralel olarak artacak.
SON 1 GÜN KALDI
Bu düzenlemelerle birlikte, Ocak ayında başlayacak yeni zamlı tarifeler öncesinde mevcut fiyatlardan faydalanmak için son başvuru tarihlerini kaçırmamak önemli bir fırsat sunuyor. Mevcut tutarla ödeme yapmak isteyenlerin, 31 Aralık mesai bitimine kadar yoklama, başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Başvurular e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden yapılabiliyor.
BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMELERİ NEREYE YAPILACAK?
Bedelli askerlik ücretini ödemek isteyenler, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası ile defterdarlıklar veya mal müdürlükleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilecekler.