Bedelli Askerlik İçin Kredi Çekecekler Dikkat: Faiz Oranları Netleşti: İşte 243 Bin TL'nin Geri Ödemesi

AYLIK TAKSİT ÖDEMESİ 26 BİN TL

2025'te bedelli askerlik için talep edilen kredilerde faiz oranları yüzde 3,55 seviyelerinden başladığı belirtildi. Buna göre 243 bin 13 lira kredi çekildiği takdirde 12 ayın sonunda 321 bin 911 lira ödenecek. Aylık taksit ödemesi ise 26 bin 826 lira olarak öne çıkıyor. Eğer 100 bin liralık kredi çekilirse aylık ödeme 6 bin 978 lira olacak.