Bedelli Askerlik İçin Kredi Çekecekler Dikkat: Faiz Oranları Netleşti: İşte 243 Bin TL'nin Geri Ödemesi
Bedelli askerlik için kredi çekecekler dikkat! 2025 bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira olarak belirlenirken, aylık taksit ve kredi faiz oranları da belli oldu. İşte 2025 bedelli askerlik kredisi aylık taksit ve faiz oranları...
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücretini 1 Ocak-30 Haziran 2025 dönemi için 243 bin 13 lira 14 kuruş olarak açıkladı. Bakanlık ayrıca bedelli askerlik ödemelerinin peşin olarak yapıldığını belirtmişti.
Bedelli askerlik başvurularının başlamasının ardından çok sayıda genç finansal destek arayışına girdi. Bankalar bedelli askerlik kredisi için düğmeye bastı. Bedelli askerlik kredisi başvurularında da ihtiyaç kredilerinde olduğu gibi kredi notu, gelir durumu ve iş statüsü gibi faktörler dikkate alınacak.
12 AY VADE SINIRI UYGULANIYOR
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararına göre, 100 bin liranın üzerindeki kredilerde 12 ay vade sınırı uygulanıyor.
Bedelli askerlik ücreti için kredi kullanmak isteyenler de bu sınırdan etkileniyor ve çekilen kredi tutarını en fazla 12 ayda geri ödemek zorunda kalıyor.
AYLIK TAKSİT ÖDEMESİ 26 BİN TL
2025'te bedelli askerlik için talep edilen kredilerde faiz oranları yüzde 3,55 seviyelerinden başladığı belirtildi. Buna göre 243 bin 13 lira kredi çekildiği takdirde 12 ayın sonunda 321 bin 911 lira ödenecek. Aylık taksit ödemesi ise 26 bin 826 lira olarak öne çıkıyor. Eğer 100 bin liralık kredi çekilirse aylık ödeme 6 bin 978 lira olacak.