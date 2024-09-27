BDDK Kredi Kartları İçin Düğmeye Bastı: Şenol Babuşçu Detayları Açıkladı

BDDK'nin yeni düzenlemesiyle birlikte, bireysel kredi kartı borçları en fazla 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Ancak, bu yapılandırmadan faydalanabilmek için kart sahiplerinin, dönem borcunun asgari tutarını ödeyememiş olması gerekiyor. Yapılandırma sürecinde borcun yüzde 50’si ödeninceye kadar kredi kartının limiti arttırılamayacak.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE YENİ YAPILANDIRMA

İhtiyaç kredilerinde, anapara ve faiz ödemeleri 30 gün veya daha fazla gecikmişse, borç yeniden yapılandırılabilecek. Bu yapılandırma, 60 aya kadar vade imkanı sunuyor ve borçlu olan kişiler, 1 yıl içerisinde bu yapılandırma talebinde bulunabiliyor.