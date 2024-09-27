BDDK Kredi Kartları İçin Düğmeye Bastı: Şenol Babuşçu Detayları Açıkladı
Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) kredi kartları ve ihtiyaç kredilerine yönelik yeni düzenlemelerini açıkladı. Bu düzenlemeler, kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması ve kredi kartı asgari ödeme tutarlarına dair önemli değişiklikler getiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
BDDK'nin yeni düzenlemesiyle birlikte, bireysel kredi kartı borçları en fazla 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Ancak, bu yapılandırmadan faydalanabilmek için kart sahiplerinin, dönem borcunun asgari tutarını ödeyememiş olması gerekiyor. Yapılandırma sürecinde borcun yüzde 50’si ödeninceye kadar kredi kartının limiti arttırılamayacak.
İHTİYAÇ KREDİLERİNDE YENİ YAPILANDIRMA
İhtiyaç kredilerinde, anapara ve faiz ödemeleri 30 gün veya daha fazla gecikmişse, borç yeniden yapılandırılabilecek. Bu yapılandırma, 60 aya kadar vade imkanı sunuyor ve borçlu olan kişiler, 1 yıl içerisinde bu yapılandırma talebinde bulunabiliyor.
ASGARİ ÖDEME ORANLARI DEĞİŞİYOR
Kredi kartı asgari ödeme oranlarında da önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, kredi kartı limiti 50 bin TL'nin altında olanlar için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olarak belirlendi. 50 bin TL ve üzerindeki kredi kartı limitlerinde ise asgari ödeme oranı yüzde 40’a yükseltildi.
Sosyal medya adresinden konuya ilişkin paylaşımda bulunan Şenol Babuşçu şu ifadelere yer verdi:
"- TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek,
- Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4,25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4,75 olacak,
- Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde korundu."