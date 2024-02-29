BDDK açıkladı: Konut kredisinde yeni dönem resmen başladı!

Karara göre, İstanbul'da kentsel dönüşüm için hak sahiplerine bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe, 700 bin TL'ye kadar da kredi verilecek. Evi kentsel dönüşüme giren kiracılara ise bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin TL karşılıksız kira desteği verilecek. Buna göre, kentsel dönüşüm için toplam 1,5 milyon TL destek verilecek.