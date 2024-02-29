BDDK açıkladı: Konut kredisinde yeni dönem resmen başladı!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), konut kredilerine ilişkin yeni kararını duyurdu. Karara göre, kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli konutlar için kredi sınırı muafiyeti getirildi.
İstanbul'da kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin karar Resmî gazetede yayımlandı.
Karara göre, İstanbul'da kentsel dönüşüm için hak sahiplerine bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe, 700 bin TL'ye kadar da kredi verilecek. Evi kentsel dönüşüme giren kiracılara ise bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin TL karşılıksız kira desteği verilecek. Buna göre, kentsel dönüşüm için toplam 1,5 milyon TL destek verilecek.
10 YIL VADELİ KREDİ
Yürürlüğe giren karara göre, kredilerin vadesi 10 yıl olacak. İlk 12 taksite ise faiz uygulanmayacak. Dönüşüme giren iş yerleri için 350 bin TL’ye kadar hibe, 350 bin TL’ye kadar kredi verilecek.
'YARISI BİZDEN' KAMPANYASINDA KREDİYE NE KADAR FAİZ UYGULANACAK?
Kredi borcu, her güncelleme döneminde güncelleme oranının uygulanması suretiyle güncellenecek. Güncelleme oranı ise Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre meydana gelen yıllık değişim oranının yarısını olarak baz alınacak.
KREDİ PUANINA BAKILMAYACAK
Öte yandan kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanı durumlarına bakılmayacak ama kredi tutarının iki katı kadar tutarda ipotek tesis edilecek.
BDDK'DEN KONUT KREDİSİ KARARI
Söz konusu gelişmeler sonrası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli konutlar için kredi sınırı muafiyeti getirdi.
BDDK'den yapılan açıklamada, Kurulun internet sitesinde yer alan "Konut Kredilerine İlişkin 24 Ağustos 2023 tarihli 10655 ve 10656 sayılı Kurul Kararlarının Uygulanması Hakkında Kurul Kararı"na ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"24 Ağustos 2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul kararı kapsamında belirlenen azami kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı uygulaması ile 24 Ağustos 2023 tarihli ve 10655 sayılı Kurul kararı kapsamında belirlenen yüksek risk ağırlığı uygulanmasında yapılacak konut malikliği durumu değerlendirmesinde, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu tek bir konutun bulunması ve bu konutun 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespit edilmesi nedeniyle yıkılmış olması veya hakkında yıkım kararı alınması halinde, söz konusu konutun konut malikliği durumu değerlendirmesinde dikkate alınmamasına karar verilmiştir."