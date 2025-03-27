Bayramın Beyaz Altını Diye Biliniyor, Kilosu 250 TL'ye Satılıyor! 3 Saatte Hazırlanıyor Faydası Saymakla Bitmiyor

KİLOSU 250 TL'YE SATILIYOR

Açıkoğlu, Elazığ halkının bu lezzeti çok sevdiğini ve yıl boyunca üretimi devam ettirdiklerini söyledi. Ancak Ramazan ayında talebin katlanarak arttığını ifade etti. Ürünün kilogram fiyatının 250 TL olduğunu belirten esnaf, şehir dışına da kargo ile gönderim yaptıklarını sözlerine ekledi. Elazığ’ın kültürel miraslarından biri olan badem şekeri, bayram sofralarında hem geleneksel bir tat sunuyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor.