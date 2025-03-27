Bayramın Beyaz Altını Diye Biliniyor, Kilosu 250 TL'ye Satılıyor! 3 Saatte Hazırlanıyor Faydası Saymakla Bitmiyor
Beyaz altın diye bilinen Ramazan aylarının vazgeçilmez tatlısı olarak bilinen badem şekerinin kilosu 250 TL'ye satılıyor. Hazırlanışı 3 saat süren badem şekeri, hem üretim süreci hem de lezzetiyle dikkat çekiyor.
Kaynak: İHA
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte badem şekeri üreticileri de yoğun mesaiye başladı. Elazığ’da doğal pancar şekeri ve yerli badem kullanılarak yapılan badem şekeri, titiz bir hazırlık sürecinden geçiyor. Üretimi yaklaşık 3 saat süren bu tatlı, önce kavruluyor ardından özel bir teknikle kaplanarak satışa sunuluyor.
3 SAATTE HAZIRLANIYOR
Yıllardır badem şekeri üretimi yapan esnaflardan İrfan Açıkoğlu, Ramazan ayıyla birlikte ürüne olan ilginin ciddi şekilde arttığını belirtti. Açıkoğlu, "Badem şekerimiz Elazığ’ın hem Ramazan aylarında hem de bayram sofralarında vazgeçilmez tatlısıdır. Üretim süreci yaklaşık 3 saat sürüyor. 1 saat kavurma, 1 buçuk saat de kaplama aşaması var. Doğal pancar şekeri ve Elazığ’ın kendi bademiyle hazırlıyoruz. Hafif bir tatlı olması nedeniyle iftardan sonra rahatlıkla tüketilebiliyor" dedi.
KİLOSU 250 TL'YE SATILIYOR
Açıkoğlu, Elazığ halkının bu lezzeti çok sevdiğini ve yıl boyunca üretimi devam ettirdiklerini söyledi. Ancak Ramazan ayında talebin katlanarak arttığını ifade etti. Ürünün kilogram fiyatının 250 TL olduğunu belirten esnaf, şehir dışına da kargo ile gönderim yaptıklarını sözlerine ekledi. Elazığ’ın kültürel miraslarından biri olan badem şekeri, bayram sofralarında hem geleneksel bir tat sunuyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor.
BADEM ŞEKERİNİN FAYDALARI NELER?
1. Enerji Verir
Badem şekeri, içerdiği doğal şeker ve badem sayesinde hızlı enerji sağlar. Özellikle iftar sonrası tüketildiğinde, uzun süren açlık sonrası vücudu toparlamaya yardımcı olur.
2. Kan Şekerini Dengelemeye Yardımcı Olur
İçerdiği doğal pancar şekeri, kan şekerini aniden yükseltmeden vücuda şeker sağlar. Dengeli tüketildiğinde, iftar sonrası ani şeker düşüşlerinin önüne geçebilir.
3. Kalp ve Damar Sağlığını Destekler
Badem, E vitamini, magnezyum ve sağlıklı yağlar içerdiği için kalp sağlığını destekler. Kolesterol seviyelerinin dengelenmesine katkıda bulunur.
4. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir
Bademde bulunan antioksidanlar, vücut direncini artırır. Özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini destekleyici etkisi vardır.
5. Kemik Sağlığına Katkı Sağlar
Badem, kalsiyum ve fosfor açısından zengin olduğu için kemik ve diş sağlığına olumlu katkı sağlar.
6. Sindirimi Destekler
Doğal badem lif bakımından zengin olduğu için sindirim sistemini destekler, bağırsak hareketlerini düzenleyebilir.