Bayramda Otoyol ve Köprü Geçişleri Ücretsiz Olacak mı? İşte 2025 Kurban Bayramı Uygulaması
2025 Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağına ilişkin beklenen karar açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte, bayram tatilinde kamuya ait bazı ulaşım ağlarının ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Karara göre, 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren başlayacak olan ücretsiz geçiş uygulaması, 9 Haziran Pazartesi günü saat 24.00’te sona erecek. Uygulama süresince Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olarak kullanılabilecek.
YAP-İŞLET-DEVRET KAPSAMINDAKİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ DEĞİL
Vatandaşların dikkat etmesi gereken bir diğer detay ise ücretsiz geçiş uygulamasının yap-işlet-devret modeliyle işletilen köprüleri kapsamadığı yönünde. Bu kapsamda, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve benzeri özel işletmeye ait köprülerde geçişler ücretli olmaya devam edecek.
KÖPRÜLERDE YOĞUNLUK BEKLENİYOR
Bayram tatilinde kara yollarında ve köprü geçişlerinde yoğunluk yaşanması beklenirken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor. Ücretsiz geçiş uygulamasının yalnızca kamuya ait köprü ve otoyolları kapsadığına da özellikle dikkat çekiliyor.
VATANDAŞLAR DETAYLARA DİKKAT ETMELİ
2025 Kurban Bayramı süresince yapılacak yolculuklarda sürücülerin geçiş yapacakları güzergahların hangi yönetime ait olduğunu kontrol etmeleri öneriliyor. Ücretsiz uygulamadan sadece Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği yollar ve köprüler yararlanacak. Yap-işlet-devret modeliyle işletilen güzergahlarda ise normal geçiş tarifesi geçerli olacak.