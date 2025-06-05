Bayramda Otoyol ve Köprü Geçişleri Ücretsiz Olacak mı? İşte 2025 Kurban Bayramı Uygulaması

YAP-İŞLET-DEVRET KAPSAMINDAKİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ DEĞİL

Vatandaşların dikkat etmesi gereken bir diğer detay ise ücretsiz geçiş uygulamasının yap-işlet-devret modeliyle işletilen köprüleri kapsamadığı yönünde. Bu kapsamda, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve benzeri özel işletmeye ait köprülerde geçişler ücretli olmaya devam edecek.