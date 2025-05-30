Bayram Öncesi Paraya Sıkışanlar Dikkat! Bankaların İhtiyaç Kredisi Faizi Değişti: İşte 50 bin TL'nin Geri Ödemesi
Kurban Bayramı öncesi artan nakit ihtiyacıyla birlikte ihtiyaç kredilerine başvurular rekor seviyeye ulaştı. Bankalar faiz oranlarını güncellerken, 50 bin TL kredi çeken birinin 12 ay vadeli geri ödeme tutarı bankaya göre değişiyor. İşte en güncel oranlar ve ödeme planları…
Kaynak: Haber Merkezi
Kurban Bayramı yaklaşırken artan harcamalarla birlikte tüketicilerin nakit ihtiyacı da yükseldi. Birçok kişi bayram alışverişi ve hazırlıkları için ihtiyaç kredilerine yönelirken, bankaların sunduğu faiz oranları ve ödeme planları da merak edilmeye başlandı. Bayram öncesi kredi çekmeyi düşünenler için faiz oranları ve geri ödeme tutarlarını karşılaştırmak büyük önem taşıyor.
İHTİYAÇ KREDİLERİNDE YOĞUN TALEP VAR
2025 Kurban Bayramı öncesi tüketici kredilerine olan başvurularda ciddi artış yaşanırken, bankalar da bu döneme özel kampanyalarla öne çıkıyor. Ancak her bankanın sunduğu faiz oranı, vade seçenekleri ve toplam geri ödeme tutarı farklılık gösteriyor. Bazı bankalar düşük faiz sunsa da dosya masrafı gibi ek kalemlerle toplam maliyet yükselebiliyor. İşte bankaların 12 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme planları...
12 AY TAKSİTLİ 50 BİN TL KREDİ İÇİN BANKA BANKA ÖDEME TUTARLARI
Alternatif Bank
Faiz oranı: yüzde 2,99
Aylık taksit: 4.700,00 TL
Geri ödenecek tutar: 56.400,00 TL
TEB / CEPTETEB
Faiz oranı: yüzde 3,65
Aylık taksit: 5.560,00 TL
Geri ödenecek tutar: 67.013,00 TL
Albaraka Türk
Faiz oranı: yüzde 3,50 (kâr payı)
Aylık taksit: 5.499,00 TL
Geri ödenecek tutar: 66.319,00 TL
QNB Finansbank
Faiz oranı: yüzde 3,89
Aylık taksit: 5.659,00 TL
Geri ödenecek tutar: 68.201,00 TL
Halkbank
Faiz oranı: yüzde 5,25
Aylık taksit: 6.237,00 TL
Geri ödenecek tutar: 75.126,00 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: yüzde 5,64
Aylık taksit: 6.407,00 TL
Geri ödenecek tutar: 77.171,00 TL
ING
Faiz oranı: yüzde 4,24
Aylık taksit: 5.805,00 TL
Geri ödenecek tutar: 69.951,00 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: yüzde 4,49
Aylık taksit: 5.911,00 TL
Geri ödenecek tutar: 71.259,00 TL
Akbank
Faiz oranı: yüzde 4,63
Aylık taksit: 5.970,00 TL
Geri ödenecek tutar: 71.928,00 TL
Enpara.com
Faiz oranı: yüzde 4,69
Aylık taksit: 5.996,00 TL
Geri ödenecek tutar: 71.947,00 TL
İş Bankası
Faiz oranı: yüzde 4,70
Aylık taksit: 6.000,00 TL
Geri ödenecek tutar: 72.286,00 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: yüzde 4,99
Aylık taksit: 6.124,00 TL
Geri ödenecek tutar: 73.777,00 TL
VakıfBank
Faiz oranı: yüzde 4,99
Aylık taksit: 6.124,00 TL
Geri ödenecek tutar: 73.777,00 TL