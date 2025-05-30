Bayram Öncesi Paraya Sıkışanlar Dikkat! Bankaların İhtiyaç Kredisi Faizi Değişti: İşte 50 bin TL'nin Geri Ödemesi

Kurban Bayramı yaklaşırken artan harcamalarla birlikte tüketicilerin nakit ihtiyacı da yükseldi. Birçok kişi bayram alışverişi ve hazırlıkları için ihtiyaç kredilerine yönelirken, bankaların sunduğu faiz oranları ve ödeme planları da merak edilmeye başlandı. Bayram öncesi kredi çekmeyi düşünenler için faiz oranları ve geri ödeme tutarlarını karşılaştırmak büyük önem taşıyor.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE YOĞUN TALEP VAR

2025 Kurban Bayramı öncesi tüketici kredilerine olan başvurularda ciddi artış yaşanırken, bankalar da bu döneme özel kampanyalarla öne çıkıyor. Ancak her bankanın sunduğu faiz oranı, vade seçenekleri ve toplam geri ödeme tutarı farklılık gösteriyor. Bazı bankalar düşük faiz sunsa da dosya masrafı gibi ek kalemlerle toplam maliyet yükselebiliyor. İşte bankaların 12 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme planları...