Bayram Öncesi Büyük Zam Hareketliliği! Ağızlarda Acı Tat Bırakacak
Ramazan Bayramı öncesi şekerleme ve çikolata sektöründe hazırlıklar hız kazandı. Türkiye’de bayram şekerleri kategorisinde yaklaşık yüzde 50 pazar payına sahip olan Kent, üretim sürecine sekiz ay önceden başlıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mondelēz International Türkiye ve Avrasya Ülke Müdürü Mehmet Karamollaoğlu, şekerleme kategorisinin şirketin toplam net hasılatının yüzde 30’unu oluşturduğunu belirtti. Türkiye’de hediyelik ve ikramlık bayram şekeri pazarının yaklaşık 2,5 milyar TL büyüklüğe ulaştığını ifade eden Karamollaoğlu, bu pazarın yarısını tek başlarına karşıladıklarını dile getirdi.
Son sekiz yılda Mondelēz Türkiye’ye toplam 570 milyon TL’lik yatırım yapıldığını aktaran Karamollaoğlu, bu kapsamda Gebze fabrikasında sakız ve şeker üretim hatlarının genişletildiğini, yeni tatlandırıcı hattının kurulduğunu ve en son yapılan 54 milyon dolarlık yatırımla ihracatı artıracak yeni şekerleme hatlarının devreye alındığını kaydetti.
İHRACATTA GÜÇLENEN KONUM
2025’in ilk üç ayında üç kıtada dokuz ülkeye toplamda 10 bin tonluk sakız ve şekerleme ihracatı gerçekleştiren Mondelēz International Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar’dan 10 ülkenin kendilerine bağlanmasıyla birlikte Avrupa’nın önemli bir üretim merkezi haline geldi. Şirketin Türkiye operasyonunun iki kat büyüdüğünü belirten Karamollaoğlu, toplam istihdamın 4 bin kişiye ulaştığını, Gebze’deki iki büyük üretim tesisinde yaklaşık 1.500 kişinin çalıştığını ifade etti. Türkiye’de üretilen ürünler 50’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.
BAYRAM ŞEKERİ TÜKETİMİ VE FİYATLAR
Mondelēz International Türkiye Pazarlama Lideri Harun Çeliksoy ise şirketin bayram dönemlerinde ek istihdam sağlama hedeflerine değindi. Çeliksoy, bu yıl iki bayramda toplam 7 bin kişiye ek istihdam yaratmayı planladıklarını söyledi. Türkiye’de hane başına yıllık ortalama bayram şekeri tüketiminin 2,47 kilogram olduğunu belirten Çeliksoy, geçen yıl 180 TL olan bayram şekeri önerilen raf fiyatının bu yıl yüzde 22,2 artışla 220 TL’ye yükseldiğini ifade etti.
Öte yandan, Karamollaoğlu, ABD’nin Kanada ve Meksika’ya uyguladığı gümrük vergilerinin Türkiye ve şirket üzerindeki etkisini yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.