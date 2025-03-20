Bayram Öncesi Büyük Zam Hareketliliği! Ağızlarda Acı Tat Bırakacak

BAYRAM ŞEKERİ TÜKETİMİ VE FİYATLAR

Mondelēz International Türkiye Pazarlama Lideri Harun Çeliksoy ise şirketin bayram dönemlerinde ek istihdam sağlama hedeflerine değindi. Çeliksoy, bu yıl iki bayramda toplam 7 bin kişiye ek istihdam yaratmayı planladıklarını söyledi. Türkiye’de hane başına yıllık ortalama bayram şekeri tüketiminin 2,47 kilogram olduğunu belirten Çeliksoy, geçen yıl 180 TL olan bayram şekeri önerilen raf fiyatının bu yıl yüzde 22,2 artışla 220 TL’ye yükseldiğini ifade etti.

Öte yandan, Karamollaoğlu, ABD’nin Kanada ve Meksika’ya uyguladığı gümrük vergilerinin Türkiye ve şirket üzerindeki etkisini yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.