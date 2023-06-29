Bayram mesaisi ücretine asgari ücret ayarı: Hesaplar ikiye bölündü
Kurban bayramı tatilinde de çalışmaya devam edenler fazla mesai hesaplama formülü için araştırmalarını sürdürüyor. 9 günlük izni olmayan özel sektör çalışanları 4.5 günlük bayram tatilinde maaşlarına her gün için çifte ödeme alacak. Ancak asgari ücrete zam sonrası mesai hesaplaması ikiye bölündü.
Kurban Bayramı tatili sürüyor. Bu yıl arife günü 27 Haziran'a, Kurban Bayramı da 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk geldi. Bu tatil süreci idari izinle devlet memurları için 9 güne uzatıldı. Özel sektör çalışanlarının izin süresi ise daha kısa oldu. Ancak kimi şirketler personeline idari izin vererek ya da çalışanlar yıllık izin kullanarak bayram tatilini hafta sonuyla birleştirip uzatabildi.
Ancak bayramda çalışan pek çok kesim de bulunuyor. Burada da ek ücretler devreye giriyor. Asgari ücret zammı sonrasında ise fazla mesai ücreti ise bu bayramda iki aşamalı olarak hesaplanacak.
ÇALIŞMAK ZORUNLU DEĞİL
Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre, işçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı olarak onaylarının alınması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde bir hüküm olması gerekiyor. Eğer işçiden yazılı onay alınmamışsa ya da sözleşmelerde bu yönde bir hüküm yoksa, işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak zorunda değil.
BAYRAMDA ÇALIŞANLARIN VE ÇALIŞMAYANLARIN ÜCRET HESABI NASIL YAPILIR?
Resmi tatillerde çalışmayan işçilere ücretlerinin tam olarak ödenmesi gerekiyor. Bu sürelerde çalışanlara ise tam ücretinin yanı sıra resmi tatilde çalıştığı her gün için ayrıca bir günlük ücret daha ödenmesi şart. Resmi tatilde 1 saat bile çalışılsa, tam gün çalışılmış sayılıyor. Eğer bayram tatili işçinin haftalık tatil gününe denk geliyor ve çalışılıyorsa, o günlük ücret yüzde 50 daha artırılıyor.