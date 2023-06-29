Bayram mesaisi ücretine asgari ücret ayarı: Hesaplar ikiye bölündü

ÇALIŞMAK ZORUNLU DEĞİL

Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre, işçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı olarak onaylarının alınması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde bir hüküm olması gerekiyor. Eğer işçiden yazılı onay alınmamışsa ya da sözleşmelerde bu yönde bir hüküm yoksa, işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak zorunda değil.