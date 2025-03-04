Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü! Faruk Erdem 'En Geç' Diyerek Tarih Verdi: O Kişiler de Emekli İkramiyesi Alabilecek

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERENLERE DE ÖDENECEK

Bu yıl ödenecek ikramiyeleri yeni emekli olanlar da alacak. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden Şubat ayı sonuna kadar başvuranlar faydalanacaklar. Böylece onların maaş ödemeleri başlamamış olsa da ilk ödemede Ramazan Bayramı ikramiyesini alacaklar. Mayıs ayı sonuna kadar emeklilik için başvuranlar ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alacaklar.