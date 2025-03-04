Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü! Faruk Erdem 'En Geç' Diyerek Tarih Verdi: O Kişiler de Emekli İkramiyesi Alabilecek
Bayram ikramiyeleri için süreç başladı. 'Emekli ikramiyesine zam gelecek mi' diye merak eden milyonlar için Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem tarih verdi. “Bu hafta içinde ekonomi kurmaylarının bir araya gelip, en geç önümüzdeki Pazartesi bu konuyu çözecekler” diyen Erdem, emekli bayram ikramiyesi için 3 formülü açıkladı. Bir de alternatif formül ortaya çıktı. Peki bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan ayının gelmesi ile emekliler ve hak sahipleri için bayram ikramiyesi süreci de resmen başladı. Ramazan Bayramı öncesinde ilk ödemelerin hesaplara yatırılması planlanırken, emekli bayram ikramiyesinde artış yapılması da gündemde.
“Bu hafta içinde ekonomi kurmaylarının bir araya gelip, en geç önümüzdeki Pazartesi bu konuyu çözecekler” diyen Takvim Gazetesi GYY Faruk Erdem yasanın Şubat ayının 15’inden sonra çıkabileceğini ifade etti.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALIR?
SGK’dan maaş alan emekliler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, malul aylığı alanlar ve diğer hak sahipleri de bu ödemeden faydalanacak. Dul ve yetim maaşı alanlar içinse hisse oranlarına göre ödeme yapılacak.
Şu anda mevcut emekli ikramiyesi 3000 TL seviyesinde bulunuyor. Artış yapılması yönünde çalışmalar ise sürüyor. Masada ise 3 farklı formül bulunuyor.
BİRİNCİ FORMÜL EMEKLİ ZAMMI ORANI
Ocak ayında emekliye yapılan zam oranı yani yüzde 15,75’lik artış baz alındığında bayram ikramiyesi 3.472 TL’ye çıkabilir. Rakam yuvarlanarak 3.500 TL olabilir. Böylece iki bayramda toplam ödeme 7 bin liraya ulaşabilir.
İKİNCİ FORMÜL ENFLASYON
2024 yılı enflasyon oranı olan yüzde 44,38’lik hesapla emekli bayram ikramiyesi 4.331 liraya yükselecek. Burada da yukarı doğru yuvarlama yapıldığında 4.500 TL rakamı ortaya çıkıyor. Toplam ikramiye ise 9 bin liraya ulaşıyor.
ÜÇÜNCÜ FORMÜL YÜZDE 50 ARTIŞ
Son formülde ise yüzde 50 oranı belirleyici oluyor. Geçen yıl olduğu gibi yüzde 50 artış söz konusu olması durumunda rakam yine 4500 TL’ye yükselebilir.
ALTERNATİF FORMÜL
Ancak seyyanen zam formülü uygulanırsa bu rakam 5 bin lira yapılıp her iki bayramda 10 bin lira ödenmesi de söz konusu olabilir.
EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERENLERE DE ÖDENECEK
Bu yıl ödenecek ikramiyeleri yeni emekli olanlar da alacak. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden Şubat ayı sonuna kadar başvuranlar faydalanacaklar. Böylece onların maaş ödemeleri başlamamış olsa da ilk ödemede Ramazan Bayramı ikramiyesini alacaklar. Mayıs ayı sonuna kadar emeklilik için başvuranlar ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alacaklar.