Bayram İkramiyesi Torba’ya Giriyor… 5 Formüllü Zam Hesabı: İki Emekli Maaşı Alanlar Bu Detaya Dikkat!

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM

Bir diğer konu ise 3 bin lira olan ikramiye tutarında bir değişiklik olup olmayacağı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını açıklamıştı. Bu kapsamda emekli ikramiyelerinde maliyet çalışmaları için ilgili bakanlıklar bir araya gelerek konuyu masaya yatıracaklar. Artış için kararın ise en geç gelecek hafta alınması bekleniyor.