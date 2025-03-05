Bayram İkramiyesi Torba’ya Giriyor… 5 Formüllü Zam Hesabı: İki Emekli Maaşı Alanlar Bu Detaya Dikkat!
İkramiyelere zam gelecek mi? Emekli bayram ikramiyesi 2025'te ne kadar, kaç TL olacak? Milyonlar bu sorunun yanıtını ararken ikramiyelerde çalışmanın detayları ortaya çıktı. 5 formüllü zam en geç gelecek hafta Meclis'e sunulacak. Çalışma Bakanlığı ise önümüzdeki günlerde emekli ikramiyesi ödeme takvimini duyuracak. İki emekli maaşı alanların ikramiyelerinde ise gözden kaçan o detaya dikkat!
Kaynak: Takvim
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Emeklisi, dul ve yetim bayram ikramiyesi için gün sayarken merakla beklenen tarih ortaya çıktı. Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek emekli bayram ikramiyesinde 5 formül ile tüm ihtimaller ortaya konuldu. Peki emekli ikramiyesi zamlanacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? İşte milyonlara bayram ikramiyesi rehberi…
ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLUYOR
30 Mart'la 1 Nisan arası Ramazan Bayramı idrak edilecek. Şu an her bayram için 3’er bin TL olmak üzere toplamda 6 bin TL verilen ikramiyeler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde takvim duyurulacak. Ancak ikramiyeler bayramdan hemen önceki hafta ödeniyor. Bu yüzden emekli ikramiyesi ödeme tarihlerinde 24-28 Mart öne çıkıyor.
BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM
Bir diğer konu ise 3 bin lira olan ikramiye tutarında bir değişiklik olup olmayacağı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını açıklamıştı. Bu kapsamda emekli ikramiyelerinde maliyet çalışmaları için ilgili bakanlıklar bir araya gelerek konuyu masaya yatıracaklar. Artış için kararın ise en geç gelecek hafta alınması bekleniyor.
YASAL DÜZENLEME YAPILACAK
Ancak bayram ikramiyesinde herhangi bir artış yapılması için Meclis’in yasal düzenlemesi şart. Bu nedenle yeni ikramiye tutarı hızla TBMM'ye taşınacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ TORBA YASA’YA GİRİYOR
Bu hafta TBMM'ye sunulması planlanan torba yasa teklifine ikramiye artışının eklenebileceği belirtiliyor. Teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
KİM NE KADAR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALIR?
Emekliler zamlı ikramiyelerini bu ay bitmeden alırken, dul ve yetimler de yeni tutardan hisseleri oranında yararlanacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan ikramiyenin yüzde 75'i, aylık oranı yüzde 50 olan yüzde 50'si, aylık oranı yüzde 25 olan da yüzde 25'i tutarında ödeme alacak. İki aylık alanlara ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye verilecek.
AYLIK BAŞVURUSU YAPAN DA ALACAK
Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24-28 Mart tarihleri arasında verilmesi beklenirken, ödemeden Şubat sonuna kadar emekli, dul ve yetim aylığı başvurusu yapanlar da yararlanacak. İşlemleri yetişenler açıklanan ödeme tarihinde, yetişmeyenler ise aylık bağlanınca Ramazan Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE 5 FORMÜL